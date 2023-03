Pięć setów w Lubinie

* Cuprum Lubin - Indykpol AZS Olsztyn 2:3 (23:25, 25:21, 29:27, 21:25, 11:15)

INDYKPOL AZS: Pająk (1), Butryn (29), Andringa (14), Karlitzek (12), Jakubiszak (8), Averill (8), Hawryluk (libero) oraz Lipiński (4), Jankiewicz, Poręba, Król, Siwczyk

MVP: Karol Butryn

Olsztynianie zapewnili już sobie grę w paly-offach, co pewnie wpłynęło na ich grę w meczu z Cuprum. Cóż, szału nie było, Pająk nie zaliczył udanego powrotu do Lubina, gdzie jeszcze niedawno był rozgrywającym, a Karlitzek też specjalnie nie błysnął, w efekcie w pewnym momencie został zastąpiony przez Lipińskiego.

Koniem pociągowym Indykpolu AZS okazał się Butryn, który zdobył aż 29 punktów, tradycyjnie w tym sezonie dobrze zagrał także Andringa.

Olsztynianie mogli wygrać za trzy punkty, bo w trzeciej partii mieli piłki setowe, jednak ich nie wykorzystali.

Obudzili się dopiero w czwartym secie, już z Jankiewiczem na rozegraniu, a że w tie-breaku też byli górą, więc dwa punkty pojechały do Olsztyna.

Wiadomo już, że Indykpol AZS fazę zasadniczą zakończy na siódmym miejscu, co oznacza, że w play-offach trafi na rywala z miejsca drugiego. W tej chwili jest to Aluron Warta Zawiercie.

* Inny wynik: BBTS Bielsko–Biała - Projekt Warszawa 1:3 (25:15, 13:25, 21:25, 17:25)