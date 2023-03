SŁODKIE PODZIĘKOWANIE ROSIA

* Roś Pisz – AZS UJK Kielce 98:67 (21:12, 33:17, 22:21, 22:17)

ROŚ: Andruk 16 (2x3), Bessman 13 (2x3), Świtaj 7 (1x3), Stanisławajtys 7 (1x3), Bondarenko 4 oraz Kazimierczuk 11 (3x3), Pellowski 11 (1x3), Turski 7 (1x3), Lackowski 7, Rogalski 7, Zapert 6, Moroz

Meczem z rywalem z Kielc piscy koszykarze zakończyli rundę zasadniczą we własnej hali. „Jeziorowcy” zafundowali swoim fanom nie tylko kolejne wysokie zwycięstwo, ale także słodką niespodziankę. Po meczu na środek boiska wjechał bowiem tort wykonany przez Rafała Moroza, jednego z zawodników, który był prezentem od całego zespołu. W taki sposób piszanie podziękowali kibicom za wsparcie. Nie tylko w piętnastu meczach rozegranych we własnej hali, ale także za obecność i doping na wyjazdach.

Samo spotkanie z AZS UJK Kielce potoczyło się według scenariusza, który był najbardziej prawdopodobny. Piszanie szybko narzucili rywalowi z końcówki ligowej stawki swoje warunki gry i po dwóch kwartach prowadzili 54:29. W drugiej połowie gra nieco się wyrównała, ale trener Roman Skrzecz mocno rotował składem. Mimo to „Jeziorowcy” zbliżyli się do trzypunktowego wyniku, wygrywając ostatecznie 98:67.

– Mogliśmy pozwolić sobie na to, by praktycznie wszyscy zawodnicy spędzili na boisku podobny czas – mówi Roman Skrzecz, trener Rosia. – Nie graliśmy zbyt dobrze. Dostosowaliśmy się trochę do rywala i zapomnieliśmy o taktyce na to spotkanie. Najważniejsze, że nikt nie odniósł urazu. Teraz przed nami już tylko mecze z bardzo wymagającymi rywalami. To będzie bardzo ciekawa końcówka sezonu. Przed nami pojedynki dużej wagi z doświadczonymi zespołami. Wypada się tylko cieszyć, bo zapracowaliśmy na to postawą przez całe rozgrywki, ale to na pewno będzie też weryfikacja naszego zespołu - przyznaje trener Skrzecz.

Do końca rundy zasadniczej jeszcze trzy serie, a piszanie zagrają kolejno w Białymstoku, Legionowie i Warszawie. Na swoje boisko w SP 4 wrócą już w fazie play-off. Końcówka rundy w wykonaniu „Jeziorowców” zapowiada się niezwykle interesująco, bo piszanie są w gronie zespołów, które rywalizują o 3. miejsce. To nie tylko walka o prestiż, ale także rozstawienie przed fazą play-off. Zespół, który sezon zasadniczy ukończy na wyższym miejscu, w play-offach w swojej hali rozegra mecz rewanżowy.

W środowej serii gier piszanie zmierzą się na wyjeździe z Żubrami i wszystko wskazuje na to, że będzie to najważniejszy mecz sezonu zasadniczego. Brak zwycięstwa może zamknąć podopiecznym trenera Romana Skrzecza drogę do miejsca na „pudle”. W grudniu Roś uległ białostocczanom przed własnymi kibicami aż 20 punktami, oddając rywalom inicjatywę w trzeciej kwarcie, więc chęć rewanżu w ekipie „Jeziorowców” jest ogromna.

* Pozostałe wyniki 27. kolejki: Znicz Basket Pruszków – Lublinianka Basketball Lublin 102:69, Profbud Legia Warszawa – Żubry Białystok 68:78, Tur Basket Bielsk Podlaski – Isetia Warszawa 76:81, Sokół Ostrów Mazowiecka – Energa Basket Warszawa 54:112, Ochota Warszawa – Legion Legionowo 71:92, Kolejarz Basket Radom – Trójka Żyrardów 66:70. Pauzował: Probasket Mińsk Mazowiecki

* Mecz zaległy z 20. kolejki: Legion – Lublinianka 108:67; mecz rozegrany awansem z 28. kolejki: Probasket – Sokół 105:86.

* 28. kolejka, wtorek: Lublinianka – Tur (19.30); środa: Żubry – Roś (18.30), Trójka – Znicz (19), Isetia – Ochota (20.30), Energa – Kolejarz, Legion – Legia (oba 21). Pauzuje: AZS Kielce.

ŁUKASZ SZYMAŃSKI