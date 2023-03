Siódemka Wikielca

Trzy bramki strzelił Oskar Kordykiewicz, który zimą został pozyskany z Olimpii II Elbląg. Wysokie zwycięstwo pozwoliło się ekipie GKS-u umocnić na pozycji lidera, a przewaga może zostać powiększona, jak GKS rozegra zaległe spotkanie z pierwszej wiosennej kolejki.

- Po takim spotkaniu ciężko się wypowiadać - powiedział na konferencji prasowej Mariusz Niedziółka, szkoleniowiec Mrągowii. - Chciałbym gospodarzom pogratulować okazałego zwycięstwa. Udanie zainaugurowali rundę wiosenną. My mieliśmy plan na to spotkanie, ale na nasza sytuacja kadrowa, szczególnie w obronie, powoduje, że każdy mecz jest eksperymentem.

- Od pierwszej minuty moi zawodnicy grali tak, żeby wygrać - dodał Damian Jarzembowski, trener gospodarzy. - Graliśmy odważnie i konsekwentnie z tyłu. Nie możemy jednak popadać w przesadny optymizm, bo zwycięstwo 7:0 nic nam nie da, jeśli zaraz przegramy jakiś mecz 0:1 lub zremisujemy 0:0.

Na drugim miejscu jest Polonia Lidzbark Warmiński, która jednak straciła dwa punkty w Biskupcu. Tęcza do przerwy niespodziewanie prowadziła 2:0, ale w drugiej połowie Polonia z nawiązką odrobiła straty i czekała na ostatni gwizdek sędziego. Jednak Sebastian Dzierzkiewicz w doliczonym czasie zdobył dla gospodarzy trzeciego gola i mecz zakończył się zaskakującym remisem.

W Białej Piskiej trzy gole dla Znicza strzelił Krystian Krzyś, który kilka dni wcześniej obchodził 18. urodziny. Jak widać, w różny sposób można świętować osiągnięcie pełnoletności.

* Olimpia II Elbląg - Huragan Morąg 5:1 (2:1)

0:1 - Zalewski (13), 1:1 - Kozera (37), 2:1 - Gorzycki (40), 3:1 - Rajch (57), 4:1 - Kozera (83), 5:1 - Stróżewski (90)

* Pisa Barczewo - Polonia Iłowo 1:4 (0:2)

0:1, 0:2 - Ciesielski (5, 26), 0:3 - Nowiński (49), 1:3 - Wanda (76), 1:4 - Rynkowski (90)

* Olimpia Olsztynek - Motor Lubawa 1:3 (0:2)

0:1 - Zelmański (19), 0:2 - Tomkiewicz (27), 0:3 - Zelmański (52), 1:3 - Lewandowski (60)

* Mamry Giżycko - Jeziorak Iława 2:2 (1:1)

1:0 - Świderski (27), 1:1 - Galas (40), 2:1 - Drażba (47), 2:2 - Imamoto (49)

* GKS Wikielec - Mrągowia Mrągowo 7:0 (3:0)

1:0 - Kordykiewicz (7), 2:0 - Kujawa (26), 3:0 - Kordykiewicz (37), 4:0 - Jajkowski (52), 5:0 - Kordykiewicz (54), 6:0 - Krasovskiy (74), 7:0 - Klimek (87)

* Znicz Biała Piska - Granica Kętrzyn 4:0 (2:0)

1:0, 2:0 - Krzyś (5, 32), 3:0 - Mosakowski (72 k), 4:0 - Krzyś (76)

* Tęcza Biskupiec - Polonia Lidzbark Warmiński 3:3 (2:0)

1:0 - Gołębiowski (8), 2:0 - Podgórski (44), 1:2 - Dziemidowicz (52), 2:2 - Sobolewski (60 k), 2:3 - Washino (70), 3:3 - Dzierzkiewicz (90+2)

* Rominta Gołdap - DKS Dobre Miasto 5:0 (2:0)

PO 17 KOLEJKACH

1. Wikielec* 39 48:12

2. Polonia LW. 32 50:26

3. Jeziorak* 31 44:23

4. Znicz 31 39:25

5. Mamry* 29 35:27

6. Mrągowia 29 44:38

7. Olimpia II* 28 49:28

8. Granica* 28 31:21

9. Tęcza* 25 34:33

10. Rominta 22 28:41

11. Polonia Ił. 19 25:48

12. Motor* 17 25:37

13. DKS 15 30:40

14. Olimpia O.* 13 18:39

15. Huragan* 10 21:49

16. Pisa* 5 18:52

* mecz mniej