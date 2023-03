Tylko remis w Rzeszowie

* Resovia Rzeszów - Stomilanki Olsztyn 1:1 (1:1)

1:0 - Misiak (12), 1:1 - Sokołowska (18)

STOMILANKI: Ptaszek - Krech, Kędzia, Taranowska, Libera, Bida (76 Olender), Sokołowska, Rosiak, Kałużna, Osajkowska, Sunday (85 Milewska)

Stomilanki mają za sobą dwa dalekie wyjazdy, z których przywiozły zaledwie jeden punkt - w poprzedniej kolejce olsztyński zespół przegrał 0:1 z Rekordem, a teraz zremisował w Rzeszowie.

Dariusz Maleszewski ponownie nie mógł jednak wystawić najsilniejszego zestawienia, bo z powodu kontuzji nie zagrała Wiktoria Skrzypińska. Co prawda do składu wróciła najlepsza zawodniczka Stomilanek Esther Sunday, ale jeszcze nie była w stu procentach zdrowa.

- Pierwsza połowa była niemrawa - ocenił trener Maleszewski. - Po przerwie mieliśmy przewagę, byliśmy bliżsi zdobycia gola na wagę trzech punktów, ale bramkarka Resovii wybroniła mecz gospodarzom. Nastąpił podział punktów, szkoda, bo byliśmy bliżsi zwycięstwa. Zabrakło w drugiej połowie „kropki nad i”. W ten sposób po raz drugi w tym sezonie straciliśmy z Resovią punkty (jesienią w Olsztynie było 0:0 - red.).

Dwa słabsze spotkania nie spowodowały jednak spadku z pierwszego miejsca, więc Stomilanki cały czas są na dobrej drodze do awansu. Jednak teraz przed olsztyniankami trzeci z rzędu daleki wyjazd, bo w środę w 1/8 finału Pucharu Polski zagrają z LZS Stare Oborzyska. Kolejne ligowe spotkanie zaplanowane jest na niedzielę na olsztyńskich Dajtkach, a rywalem Stomilanek będzie SWD Wodzisław Śląski.

* Inne wyniki 15. kolejki: SWD Wodzisław Śląski - Polonia Środa Wielkopolska 0:1, Rekord Bielsko-Biała - SMS II Łódź 5:0, Trójka Staszkówka/Jelna - Ząbkovia Ząbki 8:3, Skra Częstochowa - Bielawianka Bielawa 3:1. Pauza: Marcus Gdynia.