Mecz na szczycie w Pasymiu

Wynik tego pojedynku będzie miał olbrzymi wpływ na końcowy układ tabeli. Co zatem słychać w ekipie rywali? - Mimo niedawnych kłopotów finansowych nadal gramy o najwyższe cele, a co z tego wyjdzie, zobaczymy, bo odejście Marcina Łukaszewskiego i Bartka Nosowicza było dla nas sporym osłabieniem - wyjaśnia Marek Gawdziński, prezes Błękitnych. - Dlatego w tym momencie nie wiemy, jak wiosną będziemy się prezentować na tle ligowych rywali. Dobra informacja jest taka, że już zapewniliśmy sobie utrzymanie, ale obiecuję, że pod wodzą Kamila Kępki, który zastąpił trenera Radosława Rogowskiego, będziemy walczyć, chociaż ostatnio były u nas spore zawirowania finansowe. Jednak dzięki zaangażowaniu kibiców i lokalnych przedsiębiorców ostatecznie udało się nam zamknąć budżet. A o tym, jak to się przełoży na wyniki, przekonamy się na koniec sezonu. W każdym razie zapewniam, że nie boimy się awansu, a jeśli nie uda się nam w tym sezonie, wtedy w przyszłym roku będziemy budować zespół na IV ligę - dodaje prezes Błękitnych, który już myśli o sobotnim meczu z Victorią. - W pierwszej rundzie wysoko przegraliśmy, ale nie podchodzimy do tego meczu ambicjonalnie, że koniecznie musimy się teraz odkuć. Po prostu chcemy zagrać dobry mecz, który - mam nadzieję - będzie początkiem dobrej rundy - kończy Marek Gawdziński.

Paweł Miłoszewski, trener Victorii, dobry początek rundy ma już za sobą (5:1 z Różnowem), więc teraz chce powalczyć o dobry wynik w Pasymiu. - Przede wszystkim bardzo nam zależy na rozegraniu tego meczu, bo czujemy, że jesteśmy na fali - uważa szkoleniowiec Victorii, która obawia się kolejnego nawrotu zimy. - Wiem, że w Pasymiu zaszły spore zmiany, ale my jedziemy tam po zwycięstwo. Nie patrzymy na tabelę, tylko podchodzimy do Błękitnych tak jak tydzień temu do Różnowa.

* Grupa 1, 17. kolejka, sobota: Błękitni Pasym - Victoria Bartoszyce (13), Warmia Olsztyn - Żagiel Piecki (13), Mazur Pisz - Vęgoria Węgorzewo (13), Orlęta Reszel - Śniardwy Orzysz (15), Wilczek Wilkowo - Czarni Olecko (15), Rona Ełk - MKS Korsze (15), LKS Różnowo - Mazur Ełk (15.30); niedziela: MKS Jeziorany - Łyna Sępopol (14).



GRUPA 1

1. Victoria* 37 46:1

2. Błękitni 35 38:15

3. Vęgoria 32 36:19

4. Mazur E. 32 49:17

5. Korsze 29 47:24

6. Wilczek 28 31:32

7. Orlęta 22 24:31

8. Jeziorany 21 25:24

9. Śniardwy 20 29:38

10. Łyna 19 23:31

11. Warmia* 19 40:34

12. Czarni* 16 24:34

13. Różnowo* 15 17:31

14. Rona 13 20:36

15. Mazur P. 7 16:47

16. Żagiel 2 13:54

* mecz więcej



* Grupa 2, sobota: Polonia Pasłęk - Start Nidzica (14.30), Iskra Narzym - Naki Olsztyn (14.30), Radomniak Radomno - Constract Lubawa (15), Szeląg Kormoran Zwierzewo - Zatoka Braniewo (15), Unia Susz - Błękitni Orneta (15), Płomień Turznica - Delfin Rybno (15), Ossa Biskupiec - Barkas Tolkmicko (15); niedziela: Czarni Rudzienice - Drwęca Nowe Miasto Lubawskie (13).

GRUPA 2

1. Constract 35 51:24

2. Iskra 35 38:23

3. Polonia 29 45:26

4. Zatoka 29 44:21

5. Naki* 28 64:34

6. Ossa 25 31:23

7. Czarni* 24 35:39

8. Start 24 37:27

9. Unia* 21 33:50

10. Barkas 17 25:27

11. Delfin 16 30:53

12. Płomień 16 33:36

13. Drwęca 16 30:48

14. Kormoran 15 29:41

15. Radomniak* 11 32:56

16. Błękitni 7 20:49

* mecz więcej