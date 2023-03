Jakubiszak zostaje w Olsztynie

Dla Szymona Jakubiszaka jest to siódmy sezon w PlusLidze, a drugi w Olsztynie. Środkowy Indykpolu AZS w biało-zielonych barwach rozegrał 55 spotkań, w których zdobył 167 punktów – 123 w ataku, 38 w bloku i 6 w polu serwisowym. Ale na tym jego zasługi się nie kończą, bowiem wielokrotnie dzięki jego udanym wyblokom Indykpol AZS mógł wyprowadzić skuteczne kontry.

Jakubiszak bardzo udanie zastąpił Mateusza Porębę, który niedawno doznał niegroźnej kontuzji. W ostatnich wygranych dwóch meczach zdobył 14 punktów: osiem ze Ślepskiem Malow Suwałki (w tym cztery blokiem) i sześć z Barkomem Każany Lwów.

Dwumetrowy środkowy wielokrotnie pomagał kolegom z drużyny w trudnych sytuacjach. Pod wodzą Javiera Webera wykonał duży progres, dlatego dobrze się stało, że Szymon Jakubiszak zostaje w Indykpolu AZS na kolejny sezon!

- Bardzo dobrze czuję się w Olsztynie. Poza tym znakomicie współpracuje mi się z Javierem Weberem - przyznał Jakubiszak. - Trener poświęca mi dużo czasu, dlatego czuję, że rozwijam się dzięki niemu. Dlatego chciałbym to kontynuować. Znam także nasz skład na przyszły sezon, który bardzo mi się podoba. Uważam, że mamy szansę, aby osiągnąć fajny wynik. Negocjacje w sprawie mojego kontraktu nie trwały długo, bo szybko podjąłem decyzję.

Do zakończenia fazy zasadniczej PlusLigi pozostały jeszcze trzy spotkania. Jaki cel na obecny sezon ma siatkarz Indykpolu AZS? - Chcemy wygrać trzy mecze, by w ten sposób przypieczętować awans do play-offów, które są już bardzo blisko. A co potem? Czas pokaże. Chciałbym, abyśmy zdobyli medal - kończy Szymon Jakubiszak.

- Bardzo się cieszę, że Szymon zgodził się na naszą propozycję dotyczącą pozostania na kolejny sezon - wyjaśnia Tomasz Jankowski, prezes zarządu spółki Piłka Siatkowa AZS UWM. - Zdaniem trenera Javiera Webera jest bardzo utalentowanym środkowym. Pomimo tego, że nie grał zbyt wiele w tym sezonie, to zrobił bardzo duży postęp. Myślę, że w przyszłym sezonie będzie wyróżniającą się postacią naszego zespołu - dodaje na koniec prezes Jankowski.

W 28. kolejce PlusLigi Indykpol AZS w poniedziałek zagra na wyjeździe z Cuprum Lubin (20.30).

* Pozostałe mecze, piątek: Stal Nysa - Asseco Resovia Rzeszów (17.30); sobota: LUK Lublin - Ślepsk Suwałki (14.45), Aluron Warta Zawiercie - Barkom Lwów (20.30); niedziela: Cerrad Czarni Radom - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (17.30), Jastrzębski Węgiel - Skra Bełchatów (20.30); poniedziałek: BBTS Bielsko-Biała - Projekt Warszawa (17.30), Cuprum Lubin - Indykpol AZS Olsztyn (20.30); GKS Katowice - Trefl Gdańsk 0:3.

PO 27 KOLEJKACH

1. Resovia* 62 67:25

2. Jastrzębski* 61 68:26

3. Warta 60 68:33

4. Trefl 55 62:39

5. Projekt 54 62:36

6. ZAKSA* 52 61:38

7. Indykpol AZS 46 56:45

8. Stal** 43 51:48

-----------------------------

9. Ślepsk* 38 48:50

10. Skra 37 52:59

11. LUK 34 47:60

12. Katowice 32 41:60

13. Barkom** 27 38:66

14. Cuprum 25 37:66

15. Czarni 14 25:74

16. BBTS 8 20:78

* mecz mniej ** mecz więcej