Warmia: wygrana albo spadek

Historia spotkań z sobotnim rywalem sięga jeszcze czasów gry Warmii w Superlidze. Potem oba zespoły rywalizowały w I lidze, a teraz - po reorganizacji rozgrywek - w Lidze Centralnej. W poprzednim sezonie wyżej notowani byli olsztynianie, którzy ostatecznie zajęli 11. miejsce, a tuż za nimi uplasował się wtedy zespół z Wągrowca. W obecnych rozgrywkach to Nielba gra skuteczniej, bo na swoim koncie ma już osiem zwycięstw, w tym również 32:30 nad Warmią Energą. Liderami drużyny trenera Bartosza Świerada byli wtedy Igor Drzazgowski (9 bramek) i Dariusz Widziński (7). Obecnie Drzazgowski z dorobkiem 102 trafień w 18 meczach zajmuje trzecią pozycję z klasyfikacji najlepszych strzelców. Natomiast Widziński plasuje się na 37. miejscu (60 bramek/17 meczów), a podzielił ich jeszcze Karol Przychodzeń (9. miejsce: 89/18). Warto nadmienić, że powrót po kontuzji zaliczył w trakcie sezonu Paweł Gregor, który w poprzednich rozgrywkach królował na liście strzelców. Po stronie Warmii Energi wciąż najskuteczniejszy jest natomiast Marcin Malewski (12. miejsce: 82/18).

W 17. kolejce olsztynianie pokonali w Biskupcu Zagłębie, dzięki czemu przerwali serię 13 porażek z rzędu. Co prawda tydzień później trzema bramkami przegrali we Wrocławiu ze Śląskiem, ale jest szansa, że w sobotę Warmia Energa będzie w stanie wygrać czwarty mecz w obecnym sezonie.

Niestety, kontuzja wykluczyła z gry Dawida Reichela, a po rekonwalescencji jest Marcin Laskowski. W tej sytuacji dużo większa rola przypadnie Aleksandrowi Pindzie. Trener Karol Adamowicz wciąż pracuje nad poprawą formy swoich zawodników. M.in. dlatego ostatnia przerwa w rozgrywkach została wykorzystana na rozegranie meczu kontrolnego, w którym olsztynianie pokonali Juranda Ciechanów, wicelidera grupy C I ligi. Sparing zapewne dostarczył olsztyńskiemu szkoleniowcowi sporo materiału do przemyślenia, a ma o czym myśleć, bo to właśnie podczas tego meczu kontuzji doznał Dawid Reichel, ofensywny lider zespołu. W tej chwili nie wiadomo, jak długo młody rozgrywający będzie dochodził do zdrowia.

Bez wątpienia jego nieobecność jest olbrzymim osłabieniem Warmii, tym bardziej że dla gospodarzy będzie to mecz z gatunku tych za sześć punktów. Miejsca i czasu na błędy już nie ma, bo każda kolejna porażka będzie milowym krokiem w stronę I ligi.

- Jeśli przegramy z Wągrowcem, to będziemy już w I lidze - nie ma wątpliwości Marcin Malewski. - Do rozegrania zostanie nam co prawda jeszcze siedem meczów, więc matematyczne szanse na utrzymanie jeszcze będziemy mieli, ale trzeba pamiętać, że w końcówce sezonu gramy z liderem, wiceliderem oraz zespołami z trzeciego, piątego i siódmego miejsca, więc o punkty w tych meczach będzie jeszcze trudniej niż w sobotę. By myśleć o pozostaniu w Lidze Centralnej, koniecznie musimy pokonać Nielbę, Przemyśl oraz Anilanę i jeszcze musimy liczyć na to, że uda się nam sprawić jakąś niespodziankę w konfrontacji z zespołami z czołówki ligowej tabeli - kończy Marcin Malewski.

Organizatorzy tradycyjnie zadbali o najmłodszych kibiców, którzy po sobotnim meczu będą mogli potrenować z zawodnikami w ramach Kids Camp powered by Energa. Mecz na żywo będzie transmitowany na portalu ww.insports.tv

* Inne mecze 19. kolejki: Zagłębie Handball Team Sosnowiec - Olimpia MEDEX Piekary Śląskie, MKS Wieluń - Śląsk Wrocław Handball, Autoinwest Żukowo - KPR Legionowo, Padwa Zamość - Handball Stal Mielec, AZS-AWF Biała Podlaska - Grot Blachy Pruszyński Anilana Łódź, Budnex Stal Gorzów - ORLEN Upstream SRS Przemyśl.



PO 18 KOLEJKACH

1. Legionowo 46 564:434

2. Stal M. 42 539:478

3. AZS-AWF 40 525:464

4. Śląsk 35 531:512

5. Stal G. 31 464:449

6. Olimpia 29 514:493

7. Padwa 27 470:468

8. Żukowo* 24 492:497

9. Wieluń 22 497:521

10. Nielba 22 487:557

11. Zagłębie* 20 498:525

12. Anilana 18 473:523

-----------------------------

13. Przemyśl 10 501:566

14. Warmia 9 473:541

* mecz zaległy