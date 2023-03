Krótkie skoki Polaków

Granerud o 2,3 pkt wyprzedził prowadzącego na półmetku Austriaka Stefana Krafta. Trzeci był Austriak Manuel Fettner - 21,8 pkt straty.

Norweg 11. wygraną w sezonie i 24. w karierze zawdzięcza doskonałej drugiej próbie, w której uzyskał 139,5 m. Kraft w finale osiągnął tylko 132 m.

W świetnym stylu na podium wdarł się Fettner. 37-latek po pierwszej serii był dopiero 16., ale 138 m w drugiej pozwoliło mu wyprzedzić czwartego Austriaka Daniela Tschofeniga o zaledwie 0,1 pkt.

W ślady Fettnera nie zdołał pójść Stoch. On na półmetku był 15. i taką pozycję ostatecznie zachował. Polak skoczył 126 i 128 m.

"Brakowało mi energii" - przyznał Stoch przed kamerą Eurosportu.

Nieco awansować udało się Dawidowi Kubackiemu - z 24. na 19. miejsce. Najpierw uzyskał 121,5 m, a następnie 133 m. "Przy pierwszym skoku się zdekoncentrowałem" - ocenił Kubacki.

26. był Aleksander Zniszczoł, 27. Piotr Żyła, a 29. Paweł Wąsek. Po pierwszej serii odpadł 35. Jakub Wolny.

W klasyfikacji generalnej PŚ Granerud ma już 378 punktów przewagi nad drugim Kubackim. Do końca sezonu pozostało do zdobycia 600 pkt, co oznacza, że Norweg jest już niemal pewny drugiej w karierze Kryształowej Kuli. Pierwszą zdobył dwa lata temu.

Kubacki musi się oglądać na trzeciego Krafta, który traci do niego 122 pkt.

Natomiast na półmetku Raw Air Granerud ma 5,0 pkt przewagi nad Kraftem. W walce o zwycięstwo praktycznie liczy się już tylko ta dwójka, bo trzeci Słoweniec Anze Lanisek traci do lidera aż 59,1 pkt.

Najlepszym z Polaków jest ósmy Kubacki - 74,3 pkt straty.

W środę na skoczków czekają kwalifikacje do kolejnego konkursu w Lillehammer, który zaplanowano na czwartek.

Wyniki:

1. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 257,7 pkt (135,0 m/139,5 m)

2. Stefan Kraft (Austria) 255,4 (138,5/132,0)

3. Manuel Fettner (Austria) 235,9 (125,5/138,0)

4. Daniel Tschofenig (Austria) 235,8 (128,5/132,0)

5. Karl Geiger (Niemcy) 234,0 (130,0/133,5)

6. Johann Andre Forfang (Norwegia) 232,9 (131,5/132,0)

7. Ziga Jelar (Słowenia) 232,1 (132,5/127,5)

8. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 229,6 (128,0/131,5)

9. Daniel-Andre Tande (Norwegia) 228,3 (125,5/136,0)

10. Timi Zajc (Słowenia) 227,9 (130,0/126,5)

...

15. Kamil Stoch (Polska) 220,1 (126,0/128,0)

19. Dawid Kubacki (Polska) 211,7 (121,5/133,0)

26. Aleksander Zniszczoł (Polska) 192,4 (121,5/123,5)

27. Piotr Żyła (Polska) 191,7 (122,0/125,0)

29. Paweł Wąsek (Polska) 187,3 (120,5/122,0)

35. Jakub Wolny (Polska) 80,5 (113,5)

Klasyfikacja PŚ (po 26 Z 32 zawodów):

1. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 1838 pkt

2. Dawid Kubacki (Polska) 1460

3. Stefan Kraft (Austria) 1338

4. Anze Lanisek (Słowenia) 1289

5. Piotr Żyła (Polska) 835

6. Andreas Wellinger (Niemcy) 820

7. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 794

8. Manuel Fettner (Austria) 683

9. Karl Geiger (Niemcy) 638

10. Timi Zajc (Słowenia) 606

...

14. Kamil Stoch (Polska) 471

34. Paweł Wąsek (Polska) 147

35. Aleksander Zniszczoł (Polska) 94

46. Tomasz Pilch (Polska) 30

50. Jan Habdas (Polska) 24

55. Kacper Juroszek (Polska) 18

74. Maciej Kot (Polska) 4

. Stefan Hula (Polska) 4

Klasyfikacja Raw Air:

1. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 1162,2 pkt

2. Stefan Kraft (Austria) 1157,2

3. Anze Lanisek (Słowenia) 1103,1

...

8. Dawid Kubacki (Polska) 1087,9

10. Kamil Stoch (Polska) 1073,3

17. Piotr Żyła (Polska) 915,1

26. Paweł Wąsek (Polska) 817,2

Klasyfikacja Pucharu Narodów:

1. Austria 5164 pkt

2. Norwegia 4390

3. Słowenia 3930

4. Polska 3767