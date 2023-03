KRÓTKO O SPORCIE

SKOKI NARCIARSKIE\\\ Halvor Egner Granerud został zwycięzcą wtorkowego konkursu indywidualnego Raw Air na Lysgaardsbakken (HS140) w Lillehammer. Norweg triumfował dzięki skokom na odległość 135 m i 139,5 m. Drugie miejsce zajął Stefan Kraft, a trzecie Manuel Fettner. Najlepszy z Polaków Kamil Stoch był piętnasty. Miejsca innych Polaków: 19. Dawid Kubacki, 26. Aleksander Zniszczoł, 27. Piotr Żyła, 29. Paweł Wąsek.

PIŁKA NOŻNA\\\ Karim Benzema uczestniczył we wtorkowym treningu Realu Madryt przed rewanżowym meczem z Liverpoolem w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Francuz w ostatni weekend opuścił ligową potyczkę z Espanyolem Barcelona z powodu urazu kostki, ale wrócił do zdrowia. 21 lutego „Królewscy” na wyjeździe wygrali z angielskim rywalem 5:2, więc są w komfortowej sytuacji przed rewanżem na Santiago Bernabeu.

Benzema jest bardzo skuteczny w meczach z Liverpoolem - Francuz zdobył sześć bramek w siedmiu występach przeciwko temu klubowi. W ostatnim starciu z „The Reds” strzelił dwa gole i zaliczył asystę.

Powrót Benzemy do zdrowia jest również niezwykle istotny w kontekście niedzielnego El Clasico. Po 25 kolejkach Barcelona ma dziewięć punktów przewagi nad Realem, dlatego „Los Blancos” muszą wygrać, aby zachować nadzieję na zdobycie mistrzostwa Hiszpanii.

W tym sezonie Benzema rozegrał 27 meczów w klubowych rozgrywkach i strzelił w nich 18 goli. W La Liga ma 11 trafień. Liderem klasyfikacji strzelców hiszpańskiej ekstraklasy z dorobkiem 15 bramek jest Robert Lewandowski z Barcelony.

* Dzisiaj grają (g. 21): Real Madryt - Liverpool (5:2), Napoli - Eintracht Frankfurt (2:0).

* Mecze wczorajsze: Manchester City - RB Lipsk 7:0 (1:1 w pierwszym meczu), FC Porto - Inter Mediolan 0:0 (0:1).

GIMNASTYKA\\\ Dyskwalifikacja za doping Ukraińca Ołeha Werniajewa została skrócona z czterech do dwóch lat - zdecydował Międzynarodowy Trybunał Arbitrazowy ds. Sportu (CAS) w Lozannie.

Werniajew, mistrz olimpijski z Rio de Janeiro (2016) w ćwiczeniach na poręczach i srebrny medalista w wieloboju, w 2021 roku nie mógł walczyć o powtórzenie tych sukcesów w Tokio, gdyż rok wcześniej w jego organizmie wykryto zabroniony środek - meldonium.

Gdyby CAS nie przychylił się jego apelacji i utrzymał czteroletni zakaz startów, to 29-latka zabrakłoby również w przyszłorocznych igrzyskach w Paryżu. CAS uwzględnił jego odwołanie, które bazowało na dowodach, że meldonium dostało się do jego organizmu za pośrednictwem zakażonej żywności.

Podczas grudniowej rozprawy panel orzekający podtrzymał naruszenie przepisów antydopingowych przez ukraińskiego gimnastyka, ale uznał, że istnieją podstawy do skrócenia zakazu startów. Obowiązywał on od 5 listopada 2020 roku, więc dwuletni okres dyskwalifikacji już się zakończył i Wierniajew od razu jest dopuszczony do rywalizacji.

Meldonium, które jest stosowane w leczeniu cukrzycy i niskiego poziomu magnezu, wykryto u kilku sportowców na przestrzeni ostatnich lat. Najbardziej głośna sprawa dotyczyła gwiazdy tenisa Marii Szarapowej, która została zawieszona po pozytywnym wyniku testu na obecność tej substancji.

LEKKA ATLETYKA\\\ 37 konkurencji zostanie rozegranych podczas drużynowych mistrzostw Europy, które od 20 do 25 czerwca odbędą się na Stadionie Śląskim. Dwa lata wcześniej w Chorzowie Polska obroniła złoty medal. - Pierwszy raz w historii zawody wszystkich lig DME odbędą się w jednym miejscu. Ogromnie się cieszymy, że będzie to właśnie Stadion Śląski - powiedział marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski.

47 drużyn uczestniczących w rywalizacji podzielono na trzy dywizje, Polska jest w pierwszej, najwyższej. W programie zawodów znajdzie się 37 konkurencji.

Od 20 do 22 czerwca rywalizować będą ekipy dywizji drugiej i trzeciej (w sesjach porannych i wieczornych), a 23-25 czerwca - pierwszej. Lekkoatletyczne drużynowe mistrzostwa Europy 2023 rozegrane zostaną jako element Igrzysk Europejskich.

W maju 2021 na chorzowskiej arenie w zawodach najwyższej ligi DME kibice obejrzeli ekipy siedmiu krajów. Reprezentacja Polski obroniła wtedy tytuł, wyprzedzając o 2,5 pkt Włochy. Zawody pierwotnie miały się odbyć w białoruskim Mińsku, ale zostały przeniesione do Polski. European Athletics po tej imprezie powierzyło Stadionowi Śląskiemu organizację DME w 2027 roku oraz ME rok później.

Igrzyska Europejskie odbędą się po raz trzeci - w 2015 ich gospodarzem było Baku, cztery lata później Mińsk, a teraz impreza zagości w Polsce, a głównym gospodarzem będzie Kraków.