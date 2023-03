W Olsztynie dobiegli do mety

City Trail to cykl biegów w formule Grand Prix, który jest organizowany w dziesięciu miastach: Bydgoszcz, Katowice, Lublin, Łódź, Olsztyn, Poznań, Szczecin, Trójmiasto, Warszawa i Wrocław. Od października do marca przeprowadzono łącznie 50 biegów - po pięć w każdym z miast. Aby zostać sklasyfikowanym, otrzymać pamiątkowy medal oraz walczyć o nagrody, trzeba pobiec co najmniej trzy razy. Osoby, które ukończyły trzy biegi, po ostatnim mogły odebrać pamiątkowe medale - to nowość, bo do tej pory medale były rozdawane podczas uroczystej gali organizowanej dwa tygodnie po ostatnim biegu. Zawodnicy, którzy w ostatniej eliminacji nie wzięli udziału, ale wcześniej zaliczyli trzy biegi, od 21 marca będą mogły odebrać medale w olsztyńskim Fitness Clubie Sylwetka. Również 21 marca zostaną nagrodzeni najszybsi biegacze i biegaczki - zarówno w biegu głównym, jak w biegach City Trail Junior.

Ostatni bieg miał wyjątkową oprawę, bowiem marzec to w City Trail miesiąc kobiet. Tym samym trzy najszybsze panie - Magdalena Trzeciak (czas 20.22), Martyna Budziłek (20.57) i Daria Mitręga (21.09) - zostały nagrodzone w ramach Pucharu Siły Kobiet Herbapolu Poznań.