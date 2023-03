Podsumowanie ligowego weekendu

PIŁKA NOŻNA\\\ W II lidze Stomil znowu zremisował, tym razem w derbowym starciu z Olimpią, a mimo to jego strata do drugiego miejsca zmalała do trzech punktów. Elblążanie mają jeszcze jeden powód do radości, bo są liderem Pro Junior System.

1. Trzy mecze - trzy remisy. Taki jest wiosenny dorobek Stomilu w II lidze. Tragedii nie ma, jednak apetyty po udanej jesieni były trochę większe, chociaż z drugiej strony warto pamiętać, że olsztynianie w dwóch z trzech wiosennych meczach grali ze ścisłą ligową czołówką, bo Polonia Warszawa jest na czwartym, a Olimpia Elbląg na siódmym miejscu. Tak naprawdę niedosyt kibice mogą odczuwać jedynie po wyjeździe do Krakowa, ponieważ remis z zajmującą wówczas ostatnią lokatę Garbarnią na pewno był pewnym rozczarowaniem. Tyle że krakowianie - jak pokazała ostatnia kolejka (wyjazdowe zwycięstwo 3:2 z rezerwami Śląska Wrocław) - też aż tak słabi nie są i z ligi spadać nie zamierzają. Oto jak wygląda tabela uwzględniająca tylko trzy kolejki rundy wiosennej:

II LIGA

1. Znicz 9 9:2

2. Motor 9 6:2

3. Pogoń 7 7:3

4. Lech II 6 4:4

5. Wisła 5 2:1

6. Radunia 4 3:2

Kalisz 4 3:2

8. Polonia 4 3:3

9. Hutnik 4 3:4

10. Garbarnia 4 4:6

11. Jastrzębie 3 4:4

12. Stomil 3 2:2

13. Olimpia 3 1:1

14. Śląsk II 3 7:8

15. Kotwica 3 5:6

16. Siarka 2 2:4

17. Górnik 0 4:9

18. Zagłębie II 0 5:11

2. Co ciekawe - mimo ostatniego bezbramkowego remisu z Olimpią Elbląg - strata Stomilu do drugiego miejsca dającego bezpośredni awans do I ligi - zmalała do trzech (z czterech) punktów, bowiem dwa czołowe zespoły, czyli Kotwica i KKS Kalisz, zgodnie przegrały. Do końca sezonu jeszcze daleko, ale już widać, że ekipa z Kołobrzegu na wyjazdach ewidentnie nie radzi sobie z rywalami z czołówki tabeli. W niedzielę w Puławach piłkarze Kotwicy przegrali 1:2 z Wisłą (5. miejsce), a wcześniej 1:3 ze Zniczem (3. m), 0:1 ze Stomilem (6.), 0:2 z Olimpią (7. m) i 1:3 z Motorem (8. m). Tylko z Polonią (4. m) udało się Kotwicy zremisować...



3. Początek drugoligowej wiosny pokazał, że wielką ochotę na awans mają Znicz i Motor. O ile wysoka pozycja klubu z Pruszkowa jakoś specjalnie nie dziwi, o tyle zwycięska passa lublinian jest pewnym zaskoczeniem. Co prawda klub należy do Zbigniewa Jakubasa, jednego z najbogatszych Polaków, który zapowiadał w Lublinie europejskie puchary, ale ostatnie wyniki jakoś na to nie wskazywały. Na dodatek kilka dni temu mocno się w Motorze zagotowało między trenerem i prezesem, w efekcie ten drugi z rozciętą twarzą trafił do szpitala! Po tym żenującym zdarzeniu Krzysztof Stanowski, znany dziennikarz sportowy, w mediach społecznościowych napisał: „Konflikt trenera z prezesem w Motorze wszedł w nowy etap. No i wydaje mi się, że kariera trenerska Feio właśnie się skończyła. Otóż podobno zdzielił prezesa tacą i rozwalił mu łeb. Prezes w szpitalu”. Okazało się jednak, że są rzeczy na ziemi, które się nawet Stanowskiemu nie śniły, bowiem zgodnie z wolą Jakubasa narwany Goncalo Feio pozostał trenerem Motoru, natomiast zawieszony został prezes Paweł Tomczyk. Przy okazji rykoszetem dostała także rzeczniczka prasowa klubu, która także trenerowi podpadła. Zespół z Lublina wygrywa mecz za meczem, więc stoją za nim właściciel klubu oraz kibice, którzy już marzą o Ekstraklasie i europejskich pucharach. Najpierw jednak muszą awansować do I ligi, tymczasem do strefy barażowej lublinianie tracą jeszcze pięć punktów.

4. Stomil jest wysoko w tabeli, ale kilka tygodni temu szefowie klubu zapowiedzieli, że ich celem nie jest awans, bo w kasie raczej się nie przelewa, tylko wysokie miejsce w klasyfikacji Pro Junior System, za co po sezonie parę złotych do tej pustej kasy wpadnie. A jest o co walczyć, bo zwycięzca PJS w II lidze otrzyma w nagrodę aż 1,1 mln złotych! Co prawda jest to kwota brutto, ale nawet po odliczeniu podatku będzie to solidny zastrzyk gotówki. Nagrody otrzyma tylko siedem klubów. Oto ich wysokość (wszystkie kwoty brutto): 1. 1 100 000 zł; 2. 800 000; 3. 700 000; 4. 500 000; 5. 400 000; 6. 300 000; 7. 200 000.

Dodatkowy milion zostanie rozdzielony pomiędzy wszystkie zespoły II ligi proporcjonalnie do liczby zdobytych punktów.

* Aktualna czołówka PJS: 1. Olimpia Elbląg - 8756 pkt; 2. Pogoń Siedlce - 7163; 3. KKS 1925 Kalisz - 6983; 4. Hutnik Kraków - 6959; 5. Garbarnia Kraków - 6939; 6. Siarka Tarnobrzeg - 5198; 7. Znicz Pruszków - 5007; 8. Stomil Olsztyn - 4740.

5. W 2. kolejce ligi makroregionalnej U-19 juniorzy Stomilu ponieśli drugą porażkę.

* Stomil Olsztyn 2:5 Widzew Łódź 2:5 (1:1)

0:1 - Wołoszyn (7 k), 0:2 - Radomski (38), 1:2 - Pajdak (42 k), 1:3 - Wołoszyn (66), 1:4 - Radomski (74), 1:5 - Bazler (89 k), 2:5 - Drabiszczak (90)



PO 2 KOLEJKACH

1. Widzew 6 13:2

2. Bełchatów 6 3:0

3. Wisła P. 6 4:2

4. Znicz 4 4:1

5. Olimpia E. 1 1:3

6. MOSP 0 2:4

7. Stomil 0 2:8

8. ŁKS Łomża 0 0:9

6. W Ekstraklasie pewnym krokiem po pierwszy w historii mistrzowski tytuł zmierza Raków Częstochowa. Bez odrobiny przesady można uznać, że jest to autorski projekt trenera Marka Papszuna, który w Rakowie pracuje od 18 kwietnia 2016 roku! Siedem lat w futbolu to cała wieczność - w tym czasie w Legii szkoleniowcy zmieniali się 12 razy! Warto dodać, że nerwowy Portugalczyk z Motoru był asystentem Papszuna, który także do spokojnych ponoć nie należy. Wróćmy jednak do Legii, bo w Warszawie też obchodzili ostatnio miłą rocznicę. Otóż 12 marca 2004 roku kibice po raz pierwszy odśpiewali na Łazienkowskiej „Sen o Warszawie” Czesława Niemena. Po 19 latach zrobili to także podczas niedzielnego meczu ze Stalą Mielec (2:0). I jak zwykle była to wspaniała i przejmująca chwila...

7. Od wysokiego zwycięstwa rundę wiosenną w grupie 1 okręgówki rozpoczęła bartoszycka Victoria.

* Victoria Bartoszyce - LKS Różnowo 5:1 (4:0)

1:0 - Paweł Miłoszewski (6), 2:0 - Łukasz Pawłowski (22), 3:0 - Maciej Kadziewicz (24), 4:0 - Dawid Kaplewski (44), 5:0 - Łukasz Pawłowski (49), 5:1 - Adrian Tomaszewski (80)

Zanim jednak podopieczni trenera Pawła Miłoszewskiego wygrali z Różnowem, to najpierw trzeba było wygrać ze... śniegiem, którego podczas weekendu na Warmii i Mazurach nie brakowało. Z tego powodu większość meczów okręgówki została odwołana, ale nie w Bartoszycach. Już w piątek boisko ze sztuczną nawierzchnią zostało odśnieżone przez Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji, a gdy w sobotę boisko znowu pokryła gruba warstwa śniegu, wtedy okazało się, że działacze Victorii mają Marka Rodaka (lokalny przedsiębiorca) i nie wahają się go użyć. A konkretnie jego ciężkiego sprzętu, dzięki któremu ponownie udało się oczyścić plac gry. No i wysiłek się opłacił, bowiem godzinę przed rozpoczęciem meczu po śniegu zostało tylko zimne i mokre wspomnienie, dzięki czemu Victoria zaliczyła wysokie zwycięstwo i wskoczyła na fotel lidera - takiego widoku nie pamiętają chyba nawet najstarsi bartoszyccy górale, chociaż - tak jak ich koledzy z Białki Tatrzańskiej i Murzasichla - powszechnie znani są z bardzo dobrej pamięci.

Błękitni Pasym, dotychczasowy lider, spadli na drugie miejsce, bo ich wyjazdowy mecz z Żaglem Piecki został odwołany. Los tak jednak chciał, że już w sobotę w Pasymiu dojdzie do konfrontacji dwóch czołowych zespołów grupy 1 klasy okręgowej. Forma Błękitnych jest jednak wielką niewiadomą, bo z powodu kłopotów finansowych podczas zimowej przerwy odeszło z klubu kilku ważnych zawodników, m.in. Marcin Łukaszewski, bardzo doświadczony i groźny napastnik. Działacze z Pasymia ogłosili, że rezygnują z walki o awans, ale to nie znaczy, że mecz z Victorią odpuszczą. Zapowiada się ciekawy pojedynek. Oby tylko znowu piłka nie przegrała z zimą...

Poza tym w 16. kolejce udało się rozegrać jeszcze tylko jeden mecz: Czarni Olecko - Warmia Olsztyn 1:0 (Radosław Czajka 1).

ARTUR DRYHYNYCZ

GRUPA 1

1. Victoria* 37 46:1

2. Błękitni 35 38-15

3. Vęgoria 32 36-19

4. Mazur E. 32 49-17

5. Korsze 29 47-24

6. Wilczek 28 31-32

7. Orlęta 22 24-31

8. Jeziorany 21 25-24

9. Śniardwy 20 29-38

10. Łyna 19 23-31

11. Warmia* 19 40:34

12. Czarni* 16 24:34

13. Różnowo* 15 17:31

14. Rona 13 20:36

15. Mazur P. 7 16:47

16. Żagiel 2 13:54

* mecz więcej