Sokół kontra Świt

Inauguracja rundy wiosennej w Ostródzie wypadła słabo, bo gospodarze przegrali 3:4 z Bronią Radom. Kibice, którzy licznie wybrali się na to spotkanie, po 30 minutach nawet w najczarniejszych myślach nie przypuszczali, że koniec będzie bardzo smutny. Sokół prowadził wtedy 2:0 po trafieniach Damiana Lubaka, który w przepiękny sposób przywitał się z kibicami, bo jesienią biegał jeszcze po IV-ligowych boiskach w barwach DKS Dobre Miasto. Potem jednak gra ostródzkiej drużyny się posypała, w efekcie trzy punkty pojechały do Radomia.

Poza tym za dwa żółte kartoniki z boiska wyleciał wtedy Mateusz Musiński, a że była to jego siódma i ósma taka kartka w sezonie, więc teraz musi pauzować, dlatego nie wsiądzie do autokaru, który w sobotę rano wyjedzie w kierunku województwa mazowieckiego. Szansę na wyjazd zdobędzie więc któryś z młodych zawodników, którzy ostatnio musieli oglądać mecz z wysokości trybun: Hubert Radzki i Mateusz Błaut.

Nie jest to jedyne zmartwienie trenera Janusza Bucholca, bo Błażej Klimek w jednym ze sparingów zerwał więzadła krzyżowe i do końca sezonu już go nie zobaczymy w barwach Sokoła.

* Inne mecze 19. kolejki, piątek: Broń Radom - Ursus Warszawa (18); sobota: ŁKS II Łódź - Błonianka Błonie (12), Olimpia Zambrów - Legionovia Legionowo (15), Pilica Białobrzegi - Jagiellonia II Białystok (15), Warta Sieradz - Pogoń Grodzisk Maz. (15), Legia II Warszawa - Pelikan Łowicz (12), Mławianka Mława - Lechia Tomaszów Maz. (15), Unia Skierniewice - Concordia Elbląg (odwołany z powodu złego stanu boiska).

PO 18 KOLEJKACH

1. Pogoń 34 31:22

---------------------------

2. Legionovia 33 38:23

3. Unia 32 22:12

4. ŁKS II 31 42:23

5. Mławianka 31 41:35

6. Lechia* 30 31:17

7. Świt* 30 30:22

8. Jagiellonia II 28 39:27

9. Legia II 27 34:29

10. Sokół 27 36:36

11. Broń 25 35:35

12. Pelikan 23 28:28

13. Olimpia 23 23:35

14. Pilica 20 24:34

15. Błonianka* 14 19:36

------------------------------

16. Warta 13 15:33

17. Ursus 10 22:41

18. Concordia* 7 17:39

* mecz zaległy