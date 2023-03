Trudny wyjazd do Suwałk

Forma olsztyńskiego zespołu w tym sezonie faluje niczym poziom inflacji w Polsce. W efekcie kiedy spodziewamy się jakiej stabilizacji lub chociażby „krawędzi płaskowyżu” (copyright by Adam Glapiński), następuje tej formy wzrost (po 3:2 w Zawierciu i Kędzierzynie i 3:1 z Jastrzębiem) lub gwałtowny spadek (po 0:3 w Nysie i Gdańsku oraz 1:3 z LUK-iem). Ostatnio co prawda Indykpol AZS gładko ograł Barkom, ale jedna jaskółki wiosny nie czyni, więc nie wiemy, czy jego forma sięgnęła szczytów „Rysów czy Rys” (copyright by - jak wyżej).

- Było to dla nas bardzo ważne zwycięstwo, bo mieliśmy gorszy okres, gdzie przegraliśmy trzy spotkania z rzędu - przyznał Kuba Hawryluk, młody libero Indykpolu AZS. - Bardzo tego potrzebowaliśmy, bo każda taka wygrana odblokowuje nas mentalnie. Czujemy się pewnie i w kolejnych konfrontacjach powinniśmy zobaczyć tego efekty.

W meczu z Barkomem drużyna ze stolicy Warmii i Mazur rzeczywiście kontrolowała przebieg wydarzeń na parkiecie w każdym secie. Prym wiedli Moritz Karlitzek (zdobył 19 punktów) oraz Robbert Andringa (13), który zalicza chyba najlepszy sezon w Olsztynie (niestety, zarazem prawdopodobnie jest to też jego sezon ostatni).

Mecz z zespołem z Ukrainy był jednak tylko rozgrzewką przed dzisiejszym meczem w Suwałkach, bo spotkają się tam dwa zespoły walczące o czołową ósemkę, na dodatek żaden z nich nie jest jeszcze pewny swego.

Co prawda Indykpol AZS ma pięć punktów więcej, ale Ślepsk ma jeszcze jeden zaległy mecz do rozegrania, więc przy dwóch zwycięstwach może wyprzedzić olsztynian w tabeli.

Sytuację zespołu trenera Javiera Webera pogarsza także niekorzystny terminarz, bowiem z czterech ostatnich meczów fazy zasadniczej PlusLigi aż trzy rozegra na wyjeździe: dzisiaj w Suwałkach, 20 marca w Lubinie i 26 marca w Bełchatowie. W Iławie podejmie jedynie 3 kwietnia Czarnych Radom.

Natomiast Ślepsk w Suwałkach zagra jeszcze z ZAKSĄ (to jest ten mecz zaległy), Indykpolem AZS i Wartą. Poza tym o punkty powalczy jeszcze w Lublinie i Bielsku-Białej.

O ósemkę walczy także Stal, ale zespół z Nysy ma do rozegrania już tylko trzy mecze (z Barkomem awansem wygrał 3:0): w Gdańsku, u siebie z Resovią i w Warszawie).

Niewątpliwe gwiazdą Ślepska jest atakujący Bartosz Filipiak, który z 422 punktami zajmuje czwarte miejsce w rankingu najlepiej punktujących (Karol Butryn zdobył 402 pkt.). Na środku trzeba uważać na Andreasa Takvama i Cezarego Sapińskiego (po 37 bloków – Averill ma ich aż 61). Parę przyjmujących tworzą Miran Kujundźić i Paweł Halaba, o rozegranie dba Matias Sanchez (5 statuetek MVP, najwięcej w całej drużynie), a na pozycji libero występuje Mateusz Czunkiewicz. W ekipie Ślepska znajdziemy również Adriana Buchowskiego, który przed laty grał w Olsztynie.

Dobra informacja przed dzisiejszym meczem jest taka, że trener Javier Weber ma do dyspozycji pełen skład, bo do treningów na pełnych obrotach powrócił Mateusz Poręba.

W pierwszej rundzie w Iławie olsztynianie prowadzili 2:1 w setach, by ostatecznie przegrać 2:3. - My i oni walczymy o play-offy, dlatego ekipa z Suwałk postawi wszystko na jedną kartę. Nie mają nic do stracenia, grają przed własną publicznością, więc czeka nas ciężki mecz - kończy Kuba Hawryluk.

Początek piątkowej konfrontacji w Suwałki Arena o godz. 20:30. Transmisja w Polsacie Sport, Radiu UWM FM i Radiu Olsztyn.

* Zaległy mecz z 18. kolejki: Cuprum Lubin – Trefl Gdańsk 2:3 (25:23, 23:25, 27:25, 19:25, 12:15)

* Inne mecze 27. kolejki, sobota: Projekt Warszawa - Aluron Warta Zawiercie (14.45), Cuprum Lubin - Jastrzębski Węgiel (17.30), Cerrad Czarni Radom - GKS Katowice (20.30); niedziela: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Skra Bełchatów (14.45), Trefl Gdańsk - Stal Nysa (17.30); poniedziałek: Barkom Lwów - LUK Lublin (17.30), Asseco Resovia Rzeszów - BBTS Bielsko–Biała (20.30).

ARTUR DRYHYNYCZ

PO 26 KOLEJKACH

1. Warta 59 66:30

2. Resovia* 59 64:25

3. Jastrzębski* 58 65:26

4. ZAKSA* 52 61:35

5. Projekt 52 59:34

6. Trefl 49 56:39

7. Indykpol 43 53:45

8. Stal** 40 48:45

----------------------------

9. Ślepsk* 38 48:47

10. LUK 34 47:57

11. Skra 34 49:59

12. Katowice 29 38:57

13. Cuprum 25 37:63

14. Barkom** 24 35:63

15. Czarni 14 25:71

16. BBTS 8 20:75

* mecz mniej ** mecz więcej