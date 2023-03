Prasa informowała

* „Głos Olsztyński”, 7 maja 1953 roku

W Kętrzynie odbył się mecz piłki nożnej o mistrzostwo klasy wojewódzkiej pomiędzy miejscową ZS Gwardią i KS Bartoszyce. Zwyciężyli gwardziści w stosunku 1:0 (1:0). Bramkę dla zwycięzców strzelił najlepszy gracz na boisku Weber. Sędziował słabo Baran. Widzów około 2 tys.

* „Głos Olsztyński”, 11 maja 1953 roku

W dniach 8 i 9 bm. rozegrano w Kętrzynie mistrzostwa juniorów w boksie okręgu olsztyńskiego. W mistrzostwach wzięło udział 40 zawodników z następujących zrzeszeń: Budowani 15, Kolejarz 14, LZS 7 i Spójnia 4.

Tytuły mistrzów zdobyli następujący zawodnicy (od wagi papierowej do lekkośredniej): Soszka (Bud.), Zimbrowski (Kol.), Śmiłek (Sp.), Czepukojcz (Kol.), Olszewski (Bud.), Sumila (Kol.), Judycki (Bud.) i Jaworski (Sp.).

Na wyróżnienie zasługują Czepukojcz i Śmiłek, którzy wykazali się najlepszym przygotowaniem technicznym. Poziom mistrzostw słaby.

* „Głos Olsztyński”, 29 maja 1953 roku

W całym kraju trwają rozgrywki w koszykówkę o Puchar Polski. Sama nazwa wskazuje, że jest to impreza, w której biorą udział wszystkie koła sportowe posiadające zespoły koszykówki. W woj. olsztyńskim w poszczególnych powiatach spotkania pucharowe są już w pełnym toku. A w samym Olsztynie? W Olsztynie zgłosiło się aż... sześć drużyn: Kolejarza, Ogniwa, KS, Spójni i dwa zespoły Gwardii. Ale na boisku stawiły się tylko drużyny Gwardii. Reszta po drodze gdzieś zginęła...

Sam fakt, że zgłoszono tylko 6 drużyn (na zarejestrowanych w Olsztynie kilka tysięcy sportowców), jest godnym napiętnowania. Ciekawe, co robił MKKF (który jest przecież gospodarzem turnieju), aby sprawę Pucharu ruszyć z miejsca. Odpowiedź nasuwa się sama - nic.

Sprawę Pucharu przespały także rady okręgowe poszczególnych zrzeszeń. Sądzimy jednak, że nie prześpi jej sekcja koszykówki WKKF i wyciągnie z powyższych faktów odpowiednie wnioski.



* „Głos Olsztyński”, 30-31 maja 1953 roku

Olsztyńska klasa A znalazła się na półmetku. Co prawda do rozegrania pozostały jeszcze dwa spotkania (Spójni Mrągowo z Kolejarzem Ostróda i Spójnią Olsztyn), nie będą one miały jednak wpływu na układ czołówki.

Mistrzem rundy wiosennej została bezapelacyjnie Gwardia Kętrzyn, która ustanowiła swojego rodzaju rekord: nie przegrała ani jednego spotkania i w 9 meczach uzyskała piękny stosunek bramkowy 32:5. Na drugim miejscu znajduje się Kolejarz Ostróda. W razie zwycięstwa (w zaległym spotkaniu) z mrągowską Spójnią umocni on tylko swą pozycję o dalsze dwa punkty, bowiem na razie ma przewagę jedynie dzięki lepszemu stosunkowi bramek.

W dole tabeli znajduje się Spójnia Mrągowo i Kolejarz OIsztynek, posiadający najmniejszą ilość punktów. Jednakże w strefie zagrożonej znajdują się także Spójnia Ostróda i KS Bartoszyce, które muszą w drugiej rundzie wziąć się do roboty, aby odsunąć od siebie możliwość znalezienia się bezpośrednio w strefie spadkowej.

Aktualna tabela przedstawia się następująco:

Gwardia Kętrzyn 18 32:5

Kolejarz Ostróda 11 29:13

Kolejarz Iława 11 23:12

Ogniwo Giżycko 10 28:20

Budowlani Olsztyn 9 20:14

Spójnia Olsztyn 8 27:20

Spójnia Ostróda 6 21:42

KS Bartoszyce 6 10:22

Spójnia Mrągowo 4 12:22

Kolejarz Olsztynek 3 10:40