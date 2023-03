Bojery przegrały z pogodą

Po pierwsze: musi być lód o grubości co najmniej 20 cm. Po drugie: musi być wiatr. Do tego nie może wiać szybciej niż 10 m/s, gdyż przy silniejszym wietrze może być niebezpiecznie. A do tego na lodzie nie powinno być za dużo śniegu i akwen powinien mieć wymiary co najmniej 2x2 km.

Niestety, na Litwie nie wszystkie te warunki zostały spełnione, bo padał śnieg, a wiatr wiał z szybkością ponad 10 m/s. W efekcie odbyły się tylko dwa dni regatowe, po czym sędzia główny Stanisław Macur był zmuszony zakończyć mistrzostwa świata i odwołać mistrzostwa Europy.

Ostatecznie brązowy medal MŚ zdobył Cezary Sternicki z Giżyckiej Grupy Regatowej, a wśród kobiet srebro wywalczyła Laura Banach z MKŻ Mikołajki.

W pierwszej dziesiątce uplasowało się jeszcze trzech polskich bojerowców: 5. Mateusz Gigielewicz (Giżycka Grupa Regatowa), 7. Jakub Kamiński (Giżycka Grupa Regatowa), 8. Jakub Śliwiński (MKŻ Mikołajki).