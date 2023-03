Legia straciła... dwa zęby

W meczu z Górnikiem Legia zdobyła jednego gola, a straciła Josue (czerwona kartka) i... dwa zęby. Konkretnie dwie jedynki stracił warszawski obrońca Rafał Augustyniak, bo w walce o piłkę łokciem poczęstował go Anthony van den Hurk. Mimo krwi i wyplutych na trawę zębów sędzia okazał się wielce łaskawy, bo ukarał Holendra jedynie żółtą kartką. Tym samym Bartosz Frankowski u warszawskich kibiców ponownie znalazł się na czarnej liście (a właściwie na najczarniejszej z czarnych). Warto przypomnieć, że poprzedni mecz Legii Frankowski poprowadził we wrześniu 2021 roku (0:1 ze Śląskiem), kiedy to uznał wielce kontrowersyjną bramkę wrocławian i zarazem nie podyktował ewidentnego rzutu karnego dla Legii.

* 23. kolejka: Górnik Zabrze - Legia Warszawa 0:1 (Pekhart 38), Korona Kielce - Wisła Płock 1:0 (Malarczyk 67), Lech Poznań - Lechia Gdańsk 5:0 (Milić 25, Skóraś 44, Ishak 67, Velde 83, 88), Miedź Legnica - Jagiellonia Białystok 1:1 (Mijušković 29 - Nené 24), Stal Mielec - Piast Gliwice 0:2 (Dziczek 80 k, Wilczek 88), Widzew Łódź - Warta Poznań 0:2 (Zreľák 12, Żurawski 65), Pogoń Szczecin - Raków Częstochowa 0:2 (Koczerhin 39, Silva 53), Cracovia - Śląsk Wrocław 1:1 (Bochnak 54 - Bejger 9); poniedziałek: Radomiak Radom - Zagłębie Lubin (19).

PO 23 KOLEJKACH

1. Raków 55 43:14

2. Legia 46 35:26

3. Lech 39 31:21

4. Pogoń 36 36:35

5. Widzew 36 29:25

6. Cracovia 33 27:20

7. Warta 33 28:22

8. Radomiak* 32 25:24

9. Stal 29 26:28

10. Śląsk 29 23:29

11. Wisła 28 30:30

12. Piast 26 25:26

13. Zagłębie* 26 21:33

14. Jagiellonia 25 31:31

----------------------------

15. Górnik 25 28:34

16. Korona 23 25:36

17. Lechia 22 21:40

18. Miedź 19 25:35

* mecz mniej