Kisielice odpadły po walce

Piłkarska wiosna przyszła w sobotę o godz. 14, kiedy to przywitała się z kibicami meczami 1/8 finału WPP. Wobec pauzy trzecioligowców, którzy w weekend rozpoczęli ligowe zmagania, na pierwszy plan rywalizacji o ćwierćfinały wysunęło się spotkanie Jezioraka z Mrągowią. Przedstawiciele forBet IV ligi nie zawiedli i stworzyli ciekawe widowisko z pięcioma golami i czerwoną kartką. Jeziorak prowadził już 2:0 po dwóch trafieniach Huberta Szramki, który jako iławianin debiutował w miejscowym klubie, ale Mrągowia odpowiedziała golami Mateusza Skonieczki i Adama Bognackiego. Przemarzniętych widzów przed dogrywką uchronił Japończyk Kota Imamoto, który w jednej z ostatnich akcji meczu zapewnił gospodarzom zwycięstwo.

Z Jeziorakiem w WPP bardzo chciała zagrać Olimpia Kisielice, zespół z klasy B zakończył jednak pucharową przygodę, ulegając Drwęcy Nowe Miasto Lubawskie.

– Jak odpadać to z honorem, a my pożegnaliśmy się z pucharem w dobrym stylu – mówi Arkadiusz Gwiazda, trener Olimpii. – Zagraliśmy dobry mecz z zespołem z ligi okręgowej. Stworzyliśmy lepsze okazje do zdobycia goli, ale zmarnowaliśmy trzy sytuacje sam na sam. Prowadziliśmy po pierwszej połowie i mogliśmy podwyższyć, a zamiast tego straciliśmy gola po rykoszecie. W końcówce mieliśmy okazję na doprowadzenie do remisu, ale górą był bramkarz Drwęcy. Całe rozgrywki pucharowe w naszym wykonaniu to była przygoda i duże doświadczenie. Czekamy na ligę, żeby powalczyć o awans do klasy A.

Za sprawą ambitnej gry gości do końca w emocjach trzymały także mecze rozgrywane w Biskupcu i Pasłęku. Tęcza po golach Pawła Galika i Adriana Podgórskiego długo prowadziła 2:0 z Olimpią II Elbląg, jednak elbląska młodzież ambitnie walczyła o zmianę wyniku, zdobywając ostatecznie gola honorowego za sprawą Filipa Sznajdra.

Dwie bramki w doliczonym czasie gry w starciu z Polonią Pasłęk zdobyła Victoria Bartoszyce, ale na trzecie trafienie, które dawałoby dogrywkę, zabrakło czasu. Ekipa z Bartoszyc źle rozpoczęła mecz, szybko tracąc dwa gole po strzałach Radosława Lenarta. Polonia tuż przed przerwą wyszła na prowadzenie 3:0 i choć rywale zaczęli odrabiać straty, to ostatecznie pasłęczanie triumfowali 3:2.

Nie było za to emocji w starciu Znicza Biała Piska z Jurandem Barciany. A-klasowy zespół został od pierwszej minuty zepchnięty przez podopiecznych trenera Przemysława Kołłątaja do głębokiej defensywy. Dodatkowo Juranda osłabił kapitan Daniel Dudziński, który w 21. minucie obejrzał czerwoną kartkę.

* Mecze przełożone na 22 marca: Orzeł Janowiec Kościelny – DKS Dobre Miasto, Granica Kętrzyn – Concordia Elbląg, Mazur Ełk – Sokół Ostróda.

* Jeziorak Iława – Mrągowia Mrągowo 3:2 (1:0)

1:0, 2:0 – Szramka (44, 59), 2:1 – Skonieczka (70), 2:2 – Bognacki (88), 3:2 – Imamoto (90); czerwona kartka: Leszczenko (55 Jeziorak)

* Jurand Barciany – Znicz Biała Piska 0:7 (0:2)

0:1 – Tunkiewicz (20), 0:2 – Mosakowski (22), 0:3 – Ponurko (55), 0:4, 0:5 – Mosakowski (75, 82), 0:6 – Pietkiewicz (85), 0:7 – Kucharski (90), czerwona kartka: Dudziński (21 Jurand)

* Tęcza Biskupiec – Olimpia II Elbląg 2:1 (2:0)

1:0 – Galik (22), 2:0 – Podgórski (24), 2:1 – Sznajder (90)

* Polonia Pasłęk – Victoria Bartoszyce 3:2 (3:0)

1:0, 2:0 – Lenart (4 karny, 12), 3:0 – (43), 3:1 – Pawłowski (90), 3:2 – Daszkiewicz (90+1)

* Olimpia Kisielice – Drwęca Nowe Miasto Lubawskie 1:2 (1:0)

1:0 – A. Laszkowski (40), 1:1 - Świniarski, 1:2 - Pukalski