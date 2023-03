Sokół cudownie zaczął i fatalnie skończył

* Sokół Ostróda - Broń Radom 3:4 (2:2)

1:0, 2:0 - Lubak (8, 29), 1:2 - Nowak (36), 2:2 - Szymczak (42), 2:3 - Reid (51), 3:3 - Porębski (60), 3:4 - Szymczak (84); czerwona kartka: Musiński (62 Sokół)

SOKÓŁ: Florczak - Kwiencer, Porębski, Musiński, Pawluczuk (46 Dowgiałło), Mościcki, Furman (62 Morawski), Kiełtyka (55 Szałkowski), Święty, Mysiorski (55 Lichowstajew ), Lubak (78 Stefański)

Ostródzki III-ligowiec w ostatnim dniu okienka transferowego zarejestrował jeszcze jedno zawodnika. Do Sokoła dołączył 20-letni napastnik Artem Lichowstajew - jest wychowankiem ukraińskiego klubu Krywbas Krzywy Róg, a od 2020 roku występował w Zorii Ługańsk. Jesień ubiegłego roku spędził w fińskim PS Kemi Kings, gdzie w 14 spotkaniach zdobył 9 bramek. Lichowstajew do Sokoła dołączył, ponieważ w lutym do Motoru Lublin odszedł najlepszy strzelec Dawid Kasprzyk.

Nowy nabytek zaczął spotkanie na ławce rezerwowych, a od pierwszej minuty zobaczyliśmy innego nowego napastnika w barwach Sokola. Mowa o Damianie Lubaku pozyskanym z DKS Dobra Miasto, który zaliczył wymarzony debiut, bo w ciągu 29 minut strzelił dwa gole! Nikt wtedy nie przypuszczał, że tak dobrze rozpoczęty mecz tak kiepsko się zakończy... Jeszcze przed przerwą piłkarze Broni (prowadzeni przez byłego trenera Sokoła Dominika Bednarczyka) zdołali doprowadzić do wyrównania, a w drugiej połowie bardzo szybko wyszli na prowadzenie. Co prawda w 60. minucie gospodarze zdołali doprowadzić do remisu, ale po chwili za dwie żółte kartki z boiska wyleciał Mateusz Musiński i gospodarze musieli radzić sobie w osłabieniu. No i sobie nie poradzili...

- Do 2:0 mieliśmy mecz pod kontrolą, chociaż było dużo oznak niepewności w naszej grze - powiedział Janusz Bucholc, trener Sokoła. - Od samego niemal początku prosiliśmy się o przegranie tego meczu po własnych błędach. A po czerwonej kartce musieliśmy drżeć o wynik, jednak Broń ostatecznie wykorzystała grę w przewadze. Za dużo emocji było w tym meczu, no i mój zespół nie potrafił sobie z nimi poradzić.

* ŁKS II Łódź - Concordia Elbląg 3:0 (1:0)

1:0 - Dynel (7), 2:0 - Glapka (56), 3:0 - Dymel (61)

CONCORDIA: Wąsowski - Rękawek, Weremko, Szawara (85 Kaczorowski), Bukacki, Zielecki, Szmydt, Jarzębski, Kopka (75 Kottlenga), Góral (85 Błaszczyk), Pelc (56 Jońca).

Z powodu urazu żeber w drużynie elbląskiej nie zagrał Brazylijczyk Joao Augusto, natomiast zadebiutowało sześciu pozyskanych zimą zawodników. Łodzianie już w 7. min objęli prowadzenie, gdy na strzał z 16 m zdecydował się Dymel. Po utracie gola podopieczni trenera Adriana Żurańskiego przeprowadzili składną akcję, zakończoną niecelnym strzałem Michała Górala. W pierwszej połowie goście najlepszą sytuację do zmiany wyniku mieli jednak w 44. min, gdy groźnie strzelił Mateusz Szmydt. Niestety, bramkarz był na posterunku.

Po przerwie znowu odważniej zaatakowała Concordia, ale gola zdobył ŁKS. Na indywidualną akcję od połowy boiska zdecydował się Grzegorz Glapka, który minął trzech zawodników, wpadł w pole karne i podwyższył rezultat na 2:0. W 58. min zakotłowało się pod bramką łodzian, strzelali Radosław Bukacki oraz Eryk Jastrzębski, ale piłka nie chciała wpaść do siatki. Chyba że do elbląskiej... Jak to się stało w 61. min, gdy Dymel popisał się skuteczną dobitką po strzale Damiana Nowickiego. Potem łodzianie mieli jeszcze dwie okazje do podwyższenia wyniku, ale ostatecznie skończyło się na „skromnym” 3:0.

* Inne wyniki 18. kolejki: Błonianka Błonie - Ursus Warszawa 1:0 (0:0), Pogoń Grodzisk Maz. - Legia II Warszawa 0:2 (0:0), Jagiellonia II Białystok - Warta Sieradz 4:0 (2:0), Legionovia Legionowo - Pilica Białobrzegi 2:0 (0:0), Unia Skierniewice - Olimpia Zambrów 0:1 (0:0), Pelikan Łowicz - Mławianka Mława 1:2 (1:1), Lechia Tomaszów Maz. - Świt Nowy Dwór Maz. (przełożony).