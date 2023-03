Piątek będzie rekordowy

LEKKA ATLETYKA\\\ Michał Rozmys dostał się do finału biegu na 1500 m w halowych mistrzostwach Europy w Stambule. - Czuję, że w moim wykonaniu jutro może być bieg na rekord życiowy - ocenił.

Reprezentant Polski w drugiej serii czasem 3.43,97 zajął drugie miejsce, które było premiowane bezpośrednim awansem.

Do finału zakwalifikowało się 12 zawodników: najlepszych trzech z każdej serii oraz trzech pozostałych z najlepszymi czasami.

"Plan na finał jest taki, aby dobrze się zregenerować, odpocząć i skupić się na tym, co będzie jutro. Muszę jak najszybciej zregenerować siły i zasnąć" - powiedział dziennikarzom Rozmys.

Przyznał, że bieg eliminacyjny go sporo kosztował.

"Nie był to łatwy bieg. Zaczęło się spokojnie, dosyć wolno, a później każde koło było szybciej. Były momenty rwania, bo zawodnicy z tyłu próbowali obiec i zablokować tych z przodu. Ja starałem się odpierać te ataki, więc musiały być szarpnięcia, a one zawsze sporo kosztują. Powinienem jednak się zregenerować" - ocenił Rozmys.

Jego zdaniem w finale będzie szybkie tempo.

"W moim wykonaniu jutro może to być bieg na rekord życiowy. Podejrzewam, że będzie to bardzo szybko i będzie się ten bieg od dzisiejszych różnił. Wiadomo, że Jakob Ingebrigtsen będzie próbował to zrobić jak najmniejszym nakładem sił, bo ma w planie jeszcze start na 3000 m" - powiedział Rozmys.

Finałowy bieg mężczyzn na 1500 m odbędzie się w piątek o godzinie 18.40. Faworytem będzie halowy rekordzista świata Jakob Ingebrigtsen. Norweg dwa lata temu w halowych ME w Toruniu wywalczył złote medale na 1500 i 3000 m.