Olsztyńskie Stomilanki celują w Ekstraligę

Stomilanki w tym sezonie nie zaznały jeszcze goryczy porażki - z dziesięciu jesiennych meczów wygrały osiem, a dwa zakończyły się remisem (w tym niespodziewanie z ostatnim zespołem tabeli).

W tym momencie podopieczne Dariusza Maleszewskiego prowadzą w tabeli i mają aż siedem przewagi nad trzecią w tabeli Skrą, co jest bardzo istotne, bowiem do Ekstraligi awansują dwie najlepsze ekipy sezonu. Czyli sobotnie zwycięstwo będzie dla olsztynianek milowym krokiem na drodze do najwyższej klasy rozgrywkowej.

Stomilanki przygotowania do rundy rewanżowej rozpoczęły w styczniu na obiektach w stolicy regionu, poza tym zaliczyły także kilkudniowe zgrupowanie w Wilkasach. Trener Maleszewski nie ukrywa, że jest zadowolony z przebiegu przygotowań: - Wszystko przebiegło zgodnie z planem. Rozegraliśmy szereg wartościowych sparingów, które pokazały nasze możliwości na tle silnych zespołów.

Na zakończenie przygotowań Stomilanki zagrały sparing z Górnikiem Łęczna (wicelider Ekstraligi), przegrywając 0:7. Wcześniej m.in. wygrały 6:0 z Lechią Gdańsk (III liga) i wygrały 1:0 z Loczkami Wyszków (II liga).

Kadra zespołu praktycznie się nie zmieniła - do zespołu ze Stomilu Olsztyn dołączyła Małgorzata Milewska, utalentowana juniorka, przed którą pierwsze spotkania w seniorskiej kobiecej piłce. - Zawęziliśmy kadrę, a do tego niektóre zawodniczki otrzymały wolną rękę w poszukiwaniu nowych klubów - tłumaczy Maleszewski. Mowa o Klaudii Ludkiewicz, Natalii Rabiega, Aleksandrze Szczerbaczewicz oraz Aleksandrze Długozimie.

Podczas przerwy w rozgrywkach klub poinformował o pozyskaniu Heleny Moliny Alonso, ale ostatecznie Hiszpanki nie zobaczymy w barwach klubu z Olsztyna. - Były kłopoty z jej dokumentami, ale przede wszystkim uznaliśmy, że nie byłaby wzmocnieniem drużyny, dlatego zrezygnowaliśmy z niej, tym bardziej że przecież ograniczyliśmy kadrę - wyjaśnia olsztyński szkoleniowiec.

Czy ta decyzja była podyktowana względami ekonomicznymi? - Nie - zdecydowanie zaprzecza Maleszewski. - Wszystko podporządkowujemy pod awans, dlatego chcę się skupić w stu procentach na tych zawodniczkach, które będą miały możliwość grania i dadzą jakość zespołowi.

Wiosną tylko trzy spotkania Stomilanki rozegrają w roli gospodarza. Jest to spowodowane modernizacją obiektu na Dajtkach, która ma ruszyć wiosną. Dwa najbliższe mecze odbędą się jeszcze na Dajtkach, a ostatni mecz Stomilanek w I lidze zapewne zostanie rozegrany na Stadionie Miejskim przy al. Piłsudskiego 69a. Czy fakt, że zespół będzie grał w większości na wyjeździe, stanowi problem?

- Wiadomo, że gospodarzom to nawet ściany pomagają, ale w poprzedniej rundzie udowodniliśmy, że niezależnie od tego, gdzie gramy, to jesteśmy silnym zespołem - ocenia Dariusz Maleszewski. - Wiadomo, że będzie ciężko, bo każdy będzie chciał wygrać z liderem, już w połowie poprzedniej rundy rywale mobilizowali się na nas podwójnie. W każdym meczu będzie trzeba udowadniać, że pozycja lidera jest nieprzypadkowa.

W sobotę pierwszym rywalem w rundzie rewanżowej będzie Skra - jesienią w Częstochowie olsztynianki wygrały 5:1. Wstęp darmowy.

* Inne mecze 12. kolejki: Polonia Środa Wielkopolska - Bielawianka Bielawa, Ząbkovia Ząbki - Marcus Gdynia, SWD Wodzisław Śląski - Trójka Staszkówka/Jelna, Resovia - Rekord Bielsko-Biała. Pauza: UKS SMS II Łódź.



PO 11 KOLEJKACH

1. Stomilanki 26 43:11

2. Rekord 24 24:11

------------------------------

3. Skra 19 21:17

4. SWD 19 24:16

5. Resovia 18 26:13

6. Polonia 13 19:24

7. Trójka 9 30:27

8. UKS SMS II 9 19:38

9. Bielawianka 9 11:34

10. Ząbkovia 8 20:29

11. Marcus 5 13:30