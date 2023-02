Narasta olimpijski sprzeciw

IGRZYSKA\\\ Rządy ponad 30 krajów, w tym Polski, w liście opublikowanym w poniedziałek wzywają MKOl do wyjaśnienia m.in. definicji neutralności, która ma dotyczyć sportowców rosyjskich oraz białoruskich, a miałaby umożliwić im powrót do międzynarodowej rywalizacji, w tym udziału w igrzyskach w Paryżu.

„Dopóki te fundamentalne kwestie oraz istotny brak jasności i konkretnych szczegółów na temat modelu neutralności nie zostaną rozwiązane, nie zgadzamy się, aby rosyjscy i białoruscy sportowcy zostali dopuszczeni do rywalizacji” – napisano w liście.

Wśród sygnatariuszy dokumentu są oficjele m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Kanady i Niemiec, a te pięć krajów reprezentowało prawie jedną piąta wszystkich sportowców na igrzyskach w Tokio w 2021 roku, gdzie łącznie wystąpiło 11 326 zawodników.

MKOl próbuje znaleźć sposób na dopuszczenie Rosjan i Białorusinów do igrzysk, powołując się na opinię ekspertów ONZ ds. praw człowieka, którzy uważają, że sportowcy z tych krajów nie powinni być dyskryminowani tylko ze względu na posiadane paszporty. MKOl chce, aby zawodnicy z tych państw, którzy nie wspierają wojny, mogli rywalizować jako sportowcy neutralni, bez symboli narodowych.

„Silne powiązania między rosyjskimi sportowcami a rosyjskim wojskiem budzą niepokój. Dlatego nasze zbiorowe podejście nigdy nie polegało na dyskryminacji tylko ze względu na narodowość, a MKOl musi zająć się tymi poważnymi obawami” - głosi dokument.

W zeszłym tygodniu prawodawcy Unii Europejskiej także potępili wysiłki MKOl mające na celu reintegrację Rosji ze światowym sportem. Parlament UE zwrócił się do 27 państw członkowskich o wywarcie presji na MKOl, aby zmienił swoją decyzję i zadeklarował, że podejście organizacji olimpijskiej jest „zawstydzające dla międzynarodowego świata sportu”.