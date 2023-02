W Gdańsku KKS zasmucił Gortata

* AZS Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk - KKS Agapit Olsztyn 72:74 (22:20, 18:22, 16:21, 16:11)

KKS: Pałasz 10, Wawrzyniak 4, Daliga 7, Giżyńska 22, Mońko 21 - Przeradzka, Gzinka 8, Birkos, Szarpak 2

Kryzys z początku roku ewidentnie odszedł już w zapomnienie. Przypomnijmy, że olsztyńskie zawodniczki w styczniu przegrały cztery razy z rzędu, ale w lutym spisują się bardzo dobrze, bo wygrały trzy kolejne mecze. Po domowych zwycięstwach z Bogdanką AZS UMCS II Lublin i Huraganem Wołomin teraz przyszedł czas na wygraną w Gdańsku.

W pierwszej rundzie w Jezioranach podopieczne Sztąberskiego wygrały aż 89:66, bo udało się im „spacyfikować” Dominikę Ullmann, która zdobyła tylko sześć punktów (jest to jej najgorszy wynik w tym sezonie). Ullmann to najskuteczniejsza zawodniczka I ligi (393) - tym razem gwiazda Politechniki zagrała skuteczniej niż w Jezioranach (19 oczek), ale mimo wszystko poniżej swojej średniej, która wynosi 21,83 pkt.

Dla KKS początek meczu był niczym z sennego koszmaru, bo po minucie AZS prowadził 6:0, dopiero wtedy pierwsze punkty dla KKS-u zdobyła Alicja Wawrzyniak.

Potem gospodynie jeszcze powiększyły przewagę (10:2), ale od tego momentu zespół z Olsztyna wziął się do odrabiania strat i w pewnym momencie nawet prowadził 14:12. Do końca kwarty trwała wyrównana walka kosz za kosz, ostatecznie minimalnie lepsze były rywalki.

W drugiej kwarcie kibice wciąż oglądali wyrównany pojedynek, ale tym razem KKS Agapit Olsztyn zagrał trochę lepiej, dzięki czemu na przerwę zszedł mając w zapasie dwa oczka (42:40).

Po przerwie końcowy wynik nadal był wielką niewiadomą, bo trzecią kwartę olsztynianki zakończyły na plus pięć, to w czwartej było dokładnie odwrotnie. Kluczowa ukazał się trójka zdobyta przez Aleksandrę Mońko przy wyniku 70:70. Ostatecznie KKS wygrał 74:72.

- Początek mieliśmy bardzo słaby, ale 0:6 nie podłamało moich zawodniczek - powiedział trener Tomasz Sztąberski. - Zaczęły grać lepiej i po trzech kwartach udało się nam wypracować przewagę siedmiu punktów. I tutaj żałuję, że nie udało się nam tego utrzymać, bo końcówka była bardzo nerwowa. Popełniliśmy aż 20 błędów przy zaledwie dziesięciu rywalek, ale za to inne statystyki mieliśmy lepsze, dlatego to my cieszyliśmy się z wygranej, chociaż AZS sekundę przed końcem był bliski doprowadzenia do remisu. Nie chcę mówić, że spotkania z Politechniką są dla mnie jak derby, ale zawsze są emocjonujące. To zwycięstwo pozwala nam myśleć o wyższych lokatach w lidze.

W tym sezonie na boisku raczej nie zobaczymy już Kseni Woźniak. Jedna z najbardziej doświadczonych zawodniczek KKS nie jest w tym momencie w stanie pogodzić swojej pracy z treningami.

Ma wrócić do zespołu na następny sezon, a motywacja jest spora, bo KKS jesienią swoje domowe spotkania powinien rozgrywać w nowej Uranii. Przypomnijmy, że Woźniak wróciła do gry po ciężkiej kontuzji, ale w tym sezonie zdołała zagrać tylko w dwóch spotkaniach.

W tym tygodniu drużyna Tomasza Sztąberskiego zagra dwa spotkania: w środę o g. 18 w Jezioranach zmierzy z SMS PZKosz Łomianki, a w sobotę na wyjeździe zagra z ŁKS Łódź.

* Inne wyniki 20. kolejki: ŁKS KK Łódź - Basket 25 Bydgoszcz 65:63, Huragan Wołomin - AZS Uniwersytet Gdański 59:49, Mon-Pol Płock - MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. 53:64, SMS PZKosz Łomianki - Bogdanka AZS UMCS II Lublin 54:62, GTK Gdynia - Grot F&F Automatyka Pabianice 64:72.

EM, dryh