Źle zaczęły, ale awansowały

FUTSAL\\\ AZS UWM High Heels awansował do kobiecej Ekstraligi! W ostatnim spotkaniu sezonu olsztynianki, mimo fatalnego początku (0:2 po siedmiu minutach), pokonały we własnej hali AZS SGGW Warszawa, czyli bezpośredniego rywala do awansu.

* AZS UWM High Heels Olsztyn - AZS SGGW Warszawa 5:4 (0:2)

0:1 - Kucharska (2), 0:2 - Bekker (7), 1:2, 2:2 - Siwicka (21, 24), 2:3 - Łoniewska (28), 3:3 - Siwicka (31), 4:3 - Łapińska (32), 5:3 - Siwicka (35), 5:4 - Bekker (39)

AZS UWM: Aleksandra Kojadyńska - Anna Siwicka, Julia Klonowska, Oliwia Cwalińska, Natalia Łapińska oraz Aneta Wasilewska, Karolina Depka, Weronika Dąbrowska, Karolina Szymańska, Joanna Ścisłowska, Paulina Mazurkiewicz

Przed ostatnią kolejką sprawa była jasna - olsztynianki, chcąc pozostać na pierwszym miejscu w tabeli, które oznaczało bezpośredni awans, nie mogły z warszawiankami przegrać. W pierwszej rundzie w Warszawie wygrały 2:0, a w przypadku takiej samej liczby zdobytych punktów decydował bilans bezpośrednich spotkań.

Jednak po pierwszej połowie olsztyńskie zawodniczki nie miały powodów do radości, bo AZS SGGW w kortowskiej hali prowadził 2:0, w efekcie to rywalki były bliżej upragnionego awansu do elity kobiecego futsalu. Po zmianie stron nastąpiła metamorfoza „Szpilek”, bo po zaledwie 4 minutach Anna Siwicka doprowadziła do remisu. Co prawda parę minut później warszawianki ponownie wyszły na prowadzenie, ale olsztynianki odpowiedziały trzema bramki i na tablicy pojawił się wynik 5:3. AZS SGGW strzelił jeszcze jedną bramkę, ale było to już trafienie jedynie na otarcie łez. Po ostatnim gwizdku sędziego olsztyńskie zawodniczki mogły świętować sukces. Były radość, łzy szczęścia i oczywiście szampan!

- W końcu się nam udało! - powiedziała po meczu Aleksandra Kojadyńska, trener AZS UWM. - Po pięciu latach ciężkiej pracy. Bardzo się cieszymy, bo już dwa razy byłyśmy blisko, ale teraz mogę powiedzieć, że jesteśmy w końcu gotowe na awans. - Pierwsza połowa nam nie wyszła, chociaż początek miałyśmy obiecujący, tylko że nie wykorzystałyśmy swoich sytuacji - dodała Kojadyńska. - Rywalki za to wykorzystały nasze błędy i do szatni to one schodziły jako ekipa z Ekstraligi. W szatni zachowałyśmy jednak spokój, wierzyłyśmy, że potrafimy odwrócić losy spotkania. Znałyśmy swój cel, no i po przerwie zagrałyśmy już zdecydowanie lepiej.

W drugiej połowie sygnał do lepszej gry dała Anna Siwicka, która dwoma bramkami doprowadziła do remisu, a potem jeszcze dołożyła kolejne dwie. - Zawsze się nam ciężko grało z AZS-em SGGW - przyznała po meczu autora czterech trafień. - W drugiej połowie wyszłyśmy na parkiet z olbrzymią wolą walki, więc teraz możemy się cieszyć z awansu.

AZS UWM High Heels pracował cały sezon na ten awans, bo z dziesięciu meczów udało mu się wygrać aż dziewięć. Olsztynianki doznały tylko jednej porażki - dość niespodziewanie przegrały na wyjeździe w Zduńskiej Woli z Pogonią.

W I lidze rywalizowała jeszcze jedna drużna z Olsztyna - debiutujący w rozgrywkach Stomil pokonał 7:2 Jezioranki Iława, czyli kolejnego debiutanta.



* Stomil Olsztyn - Jezioranki Iława 7:2 (5:1)

1:0 - Wiktoria Fidurska (2), 2:0 - Wiktoria Kowalczyk (4), 3:0 - Zuzanna Kowalczyk (8), 4:0 - Wiktoria Fidurska (9), 5:0 - Blanka Żukowska (11), 5:1 - Natalia Piotrowicz (16), 5:2 - Klaudia Wesołowska (33), 6:2 - Zuzanna Kowalczyk (39), 7:2 - Maja Popławska (40)

- Spotkanie było całkowicie pod naszą kontrolą - powiedział po meczu trener Marek Maleszewski. - Mogliśmy zdobyć zdecydowanie więcej bramek. Niestety, nie uniknęliśmy dwóch błędów, ale udało się miłym akcentem zakończyć rozgrywki. W drugiej połowie trochę odpuściliśmy, lecz pod koniec meczu narzuciliśmy swój styl gry i szybko zdobyliśmy dwie kolejne bramki.

Na awansie do Ekstraligi „Szpilki” tego sezonu nie zakończyły, bowiem wciąż walczą jeszcze w Pucharze Polski: w środę o godz. 20.15 w 1/8 finału PP olsztyńska drużyna podejmie Heliosa Białystok. Mecz stoi jednak pod znakiem zapytania, bowiem istnieje możliwość, że drużyna z Podlasia zrezygnuje z przyjazdu, tak jak to miało miejsce w ostatniej kolejce I ligi.

* Inny wynik: Pogoń Zduńska Wola - Helios Białystok 3:0 (walkower).

EM

I LIGA

1. AZS UWM 27 +27

2. AZS SGGW 24 +17

3. Pogoń 18 +11

4. Stomil 12 +3

5. Helios 7 -15

6. Jezioranki 1 -48