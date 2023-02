Sportowa uczta w Toruniu

W sobotę i niedzielę Arena Toruń będzie gościła blisko pół tysiąca lekkoatletów z ponad 110 klubów z całego kraju. Na listach startowych nie brakuje gwiazd światowego formatu. Wśród nich znajdują się m.in. Ewa Swoboda, Piotr Lisek, czy Natalia Kaczmarek, która przedwczoraj jako pierwsza Polka pokonała w hali 400 metrów w czasie poniżej 51 sekund uzyskując we Francji rekord kraju 50.90.

– Toruń to miasto Kopernika, a Kopernik kojarzy się z gwiazdami. I tych nie zabraknie w sobotę i niedzielę w Arenie Toruń. Na bieżni, skoczniach, rzutniach królować będą czołowi zawodnicy ze świata. Startują medaliści olimpijscy, zawodnicy, którzy stawali na podiach mistrzostw Europy oraz świata. Dla kibiców to prawdziwa sportowa uczta. Smaku dodaje fakt, że zawody będą ostatnią szansą dla polskich zawodników na uzyskanie wskaźników na halowe mistrzostwa Europy, które w dniach 2-5 marca odbędą się w Stambule – chwali mistrzostwa wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara.

Obok gwiazd światowego formatu lokalną gwiazdą mistrzostw będzie utalentowana skoczkini w dal Anna Matuszewicz.

– Przede wszystkim chciałbym się dobrze bawić podczas startu. Nie nakładam na siebie presji bo to na mnie źle działa przed startem, ale przecież już dwa rekordy tutaj ustanowiłam. Mam nadzieję, że w niedzielę po prostu będę dobrze skakać. Myślę, że moją główną rywalką będzie Nikola Horowska i razem stworzymy ciekawe widowisko – mówi Anna Matuszewicz, która reprezentuje barwy organizatora zawodów, Miejskiego Klubu Lekkoatletycznego Toruń.

Szansy na uzyskanie dobrego wyniku widzi w starcie w Toruniu wieloboista Warszawianki Paweł Wiesiołek.

– Moim celem jest uzyskanie solidnego rezultatu. Dwa lata temu zdobywając brąz halowych mistrzostw Europy ustanowiłem tutaj życiówkę na poziomie 6133 punktów. To niestety za mało żeby wystartować w Stambule, więc celem na weekend jest wynik na poziomie wskaźnika tzn. 6140 punktów. Sprzyjać uzyskaniu dobrego wyniku z pewnością pomoże fakt, że to jest moje szczęśliwe miejsce. Chciałbym też zaprosić kibiców do wspierania wieloboistów w porannych sesjach. To nam bardzo pomaga – mówi w przededniu zmagań wieloboista Paweł Wiesiołek.

Gospodarzem halowych mistrzostw kraju od lat jest Toruń. W tym roku zmagania lekkoatletów wpisują się w obchody 550-rocznicy narodzin Mikołaja Kopernika.

– Budując arenę lekkoatletyczną dokonaliśmy swoistego przewrotu kopernikańskiego w tej dyscyplinie. Dzięki temu gwiazdy sportu mogą przybywać do naszego miasta i startować w nowoczesnej hali. Cieszę się, że ponownie zaświecą w Toruniu – mówił wiceprezydent Torunia Zbigniew Fiderewicz.

Wspólnie z PZLA mistrzostwa Polski organizuje Miejski Klub Lekkoatletyczny Toruń.

– Ostatni raz organizowaliśmy mistrzostwa Polski seniorów, wówczas na stadionie, w 2013 roku. Od tamtej pory impreza tej rangi przeszła wielką metamorfozę. Teraz jest dużo większe zainteresowanie medialne. Techniczne przygotowanie tych zawodów to też wiele pracy. Dziękuję Polskiemu Związkowi Lekkiej Atletyki za wsparcie, szczególnie to merytoryczne – powiedział prezes MKL Toruń Robert Gołębiewski.

67. PZLA Halowe Mistrzostwa Polski będą rozgrywane w Arenie Toruń w sobotę i niedzielę. Generalnym sponsorem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki jest PKN ORLEN. Bilety są jeszcze dostępne w sieci sprzedaży kupbilecik.pl. Transmisje z zawodów przeprowadzi TVP Sport (główne sesje). Relacje z pozostałej części imprezy będzie można zobaczyć w telewizji internetowej KP Sport.