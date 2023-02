NAJPOPULARNIEJSZY CLUB FITNESS/SIŁOWNIA

KLUB CROSSBOXFIT KĘTRZYN

Właścicielem klubu jest Maciej Wyszyński, znakomity trener personalny, którego umiejętności doceniali m.in. czytelnicy „Gazety Olsztyńskiej”, dzięki którym już kilka razy wygrywał głosowanie na Najpopularniejszego Instruktora/Trenera Personalnego.

Pan Maciej zawsze powtarzał, że sercem każdej siłowni są ludzie, którzy w nim trenują. I w 2022 roku w jego klubie CrossBoxFit nic się pod tym względem nie zmieniło. - Budujące jest to, że pojawiło się u nas sporo nowych osób, i to młodych, bo w wieku od 13 do 16 lat. Zostały oderwane od komputerów, a raczej same się oderwały. Początki były trudne, ponieważ po długiej bezczynności musiało trochę czasu upłynąć, by zaczęły sobie radzić. No i po sześciu miesiącach wygląda to naprawdę nieźle. Co ciekawe kilku z nich do ćwiczeń zachęciło swoich rodziców, w efekcie do siłowni przychodzi teraz mama, tata i syn. Być może po pandemii ludzie potrzebują większej aktywności - podejrzewa Maciej Wyszyński.

Niektórzy przychodzą do siłowni, a inni konkretnie do trenera Wyszyńskiego, by ćwiczyć pod jego fachowym okiem. - Prowadzę zajęcia z kandydatami do służb mundurowych, są też dzieci, które chcą się dostać do szkół sportowych. Są też dzieci chore, które przychodzą ze swoimi rodzicami. Oczywiście wtedy w sali są tylko oni i ja - wyjaśnia pan Maciej.

W kętrzyńskiej siłowni liczba trenujących jest płynna: jedni odchodzą, kolejni przychodzą, ale tych drugich jest zawsze więcej, dzięki czemu utrzymuje się tendencja wzrostowa. - Nie narzekam - przyznaje pan Maciej, który ma też inne powody do zadowolenia. - Mój młodszy syn Szymon zadebiutował w crossfitowych zawodach w Białymstoku, no i był to debiut bardzo udany, bowiem wygrał. A poza tym sporo radości dostarczają mi eventy charytatywne - niedawno włączyliśmy się w pomoc małemu Jasiowi z Kętrzyna. Akcja miała ogólnopolski zasięg - trzeba było zebrać dwa i pół miliona złotych na leczenie, a udało się zdobyć ponad trzy miliony.

* Czołówka głosowania: 1. Klub CrossBoxFit, Kętrzyn, 2. Warmia Fitness, Lidzbark Warmiński.

dryh