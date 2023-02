NAJPOPULARNIEJSZA STADNINA: Jazda Konna Olsztyn

JAZDA KONNA OLSZTYN

Historia stadniny Ewy i Marcina Pałubińskich zaczęła się kilkanaście lat temu od trzech koni w Mojdach, potem była przeprowadzka do podolsztyńskiego Różnowa, gdzie stado systematycznie się powiększa. - W ubiegłym roku w kwietniu urodziły się nam dwa źrebaki - przyznaje z dumą pan Marcin. - Niestety, jeden koń odszedł na zielone pastwiska - dodaje ze smutkiem, bo w Różnowie wszystkie zwierzęta traktuje się jak członków rodziny. - Poza tym dokupiliśmy dwa konie, w efekcie w sumie mamy ich obecnie 13, ale do jazdy nadaje się tylko dziesięć.

W 2022 roku powiększyła się także rodzina Pałubińskich. - Stanisław, nasz nowy koniarz, już ma sześć miesięcy - dodaje szczęśliwy tata dwóch córek i dwóch synów, zaznaczając, że w tym temacie nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Trójka starszych dzieci już jeździ na koniach, natomiast najgorzej radzi sobie z tym... właściciel stadniny. - Jedna z córek dopiero co zaczęła chodzić, a już na koniu siedziała - zdradza Marcin Pałubiński. Jest to oczywiście możliwe dzięki spokojnym, łagodnym i dobrze ułożonym koniom.

A jak minął w Różnowie 2022 rok? - Tak jak poprzedni, czyli nieźle - wyjaśnia pan Marcin. - Generalnie z natury jestem optymistą, potrafię cieszyć się z małych rzeczy i nigdy nie narzekam. Na przykład ludzie narzekają, że pogoda zła, a dla mnie zawsze jest pogoda dobra (śmiech). Deszcz pada? Cieszę się. Jest słońce? Cieszę się, bo przestało padać. Jest śnieg? Cieszę się, bo dzieci będą mogą pojeździć na sankach. Jest mróz? Cieszę się, bo mogę zrobić kulig. Wieje wiatr? Cieszę się, bo obeschnie to, co wcześniej napadało, więc nie będę chodził po błocie, a ziemia wodę przyjmie i nie będzie suszy. Niektórzy się mi dziwią, ale co ja zrobię, że dla mnie zawsze jest dobra pogoda (śmiech).

Pan Marcin ma jeszcze jeden powód do radości - otóż udało mu się wraz z żoną osiągnąć stan, w którym konie już się same finansują. - Nie musimy do nich dokładać, co bez wątpienia jest sporym plusem, bo wcześniej było z tym różnie - przyznaje.

* Czołówka głosowania: 1. Jazda konna Olsztyn, 2. Ośrodek Jeździecki Anula, 3. Hippika Tomaszkowo, 4. Stajnia Linowo, 5. Klub Jeździecki u Doktorka.