E-SPORTOWIEC ROKU: Szymon Sobieraj

SZYMON „SOBI” SOBIERAJ

21-letni Szymon, specjalista od gry FIFA - jak sam przyznaje - na wyższy poziom E-Sportu wskoczył cztery lata temu. Co w jego przypadku oznacza wyższy poziom? - Granie z najlepszymi zawodnikami w kraju - wyjaśnia „Sobi”. - Na przykład dwa lata z rzędu wziąłem udział w Ekstraklasa Games, można powiedzieć, że są to takie mistrzostwa Polski.

W turnieju brali udział przedstawiciele 16 klubów grających w prawdziwej Ekstraklasie piłkarskiej. - Żeby dostać się do Ekstraklasa Games, trzeba było najpierw przejść zwycięsko eliminacje, by na koniec zmierzyć się z zawodnikiem reprezentującym któryś z piłkarskich klubów. Ja trafiłem na gracza Jagiellonii, a że wygrałem, więc zastąpiłem go w Ekstraklasa Games. Turniej finałowy to było spore przeżycie, bo zorganizowano go na żywo w warszawskim studiu Polsatu. Nie udało mi się przebić do czołówki, ale już sam awans uważam za swój olbrzymi sukces. Przez dwa lata byłem przecież w polskim Top 16 w FIFA na konsoli Xbox.

E-sport to nie jest już jedynie gra, a poważny biznes. Wystarczy przypomnieć, że podczas październikowych mistrzostw świata w Singapurze zwycięski team otrzymał premię w wysokości 8,5 miliona dolarów! Wicemistrzowie wygrali 2,5 miliona, trzeci team zarobił 1,7 miliona, a czwarty 1,1 miliona! Co ciekawe w ekipie wicemistrzów grał Polak Michał „Nisha” Jankowski.

Szymon „Sobi” Sobieraj o takich kwotach nawet nie marzy, tym bardziej że nie lubi spędzać wielu godzin przed komputerem. Mimo to podczas V mistrzostw Warmii i Mazur w E-sporcie o puchar marszałka województwa zajął trzecie miejsce wśród 152 graczy. - Niby nieźle, ale mogło być zdecydowanie lepiej. Jednak w sumie wyszła niezła dniówka, bo nagrodą był tysiąc złotych. Dopóki jestem młody i nie mam rodziny, to mogę sobie pograć w FIFĘ, ale lubię zagrać kilka meczów i na tym koniec, bo przecież pracuję, a poza tym lubię też wpaść do siłowni - kończy Szymon, który pod koniec miesiąca weźmie udział w ogólnopolskim turnieju, którego finał odbędzie się w Bydgoszczy. .

* Czołówka głosowania: 1. Szymon "Sobi" Sobieraj, 2. Maciej „Kaszak” Kaszucki.

dryh