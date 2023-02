NAJPOPULARNIEJSZY SPORTOWIEC AKADEMICKI

ŁUKASZ CUDNOCH

AZS UWM Olsztyn

Po raz drugi olsztyński taekwondoka został uznany za Najpopularniejszego Sportowca Akademickiego i po raz drugi... nie pojawił się na Balu Sportowca. - Niestety, tak się złożyło, że w tym czasie jestem w Jordanii na zgrupowaniu kadry narodowej - wyjaśnia Łukosz Cudnoch, który dwa lata temu nie zatańczył na balu, bo był wówczas z kadrą na zgrupowaniu w Meksyku, gdzie wziął też udział w zawodach Pucharu Świata. A skąd pomysł, by teraz polscy taekwondocy trenowali w Jordanii, bo ten kraj przecież jakoś mało kojarzy się ze sportem? - Ale akurat są tam dobrzy zawodnicy taekwondo - dodaje Łukasz, który na zgrupowaniu chce odzyskać dawną formę.

- Zacząłem sezon 13 marca od udziału w Pucharze Świata w Turcji, no i praktycznie na tym sezon też zakończyłem, bo zerwałem więzadła krzyżowe i jakby tego było mało, to jeszcze miałem pękniętą łąkotkę. Podczas walki, gdy usiłowałem kopnąć rywala, „strzeliło” mi kolano. O własnych siłach wróciłem do Olsztyna, potem była wizyta u doktora Biernata, rezonans, no i 1 kwietnia już miałem operację - opowiada zawodnik AZS UWM Olsztyn.

Kolejne tygodnie i miesiące to powolny powrót do zdrowia. - Ćwiczyłem, żeby mieć pełen zakres ruchu w kontuzjowanej nodze. Musiałem ją też obudować mięśniami. Praca więc była, ale taka bardziej rehabilitacyjna, dopiero w październiku pojawiłem się na pierwszym treningu. Były to jednak treningi wprowadzające, czyli bez większych obciążeń, a na sto procent tak naprawdę zacząłem ćwiczyć dopiero w styczniu.

Oczywiście po tak długiej przerwie olsztyński taekwondoka jest głodny rywalizacji. - W tym roku w pierwszym półroczu mamy mistrzostwa świata seniorów w Baku, a później Igrzyska Europejskie w Krakowie - wyjaśnia Łukasz Cudnoch, brązowy medalista młodzieżowych mistrzostw Europy z 2021 roku.

* Czołówka głosowania: 1. Łukasz Cudnoch (taekwondo olimpijskie, AZS UWM Olsztyn), 2. Anastazja Kuś (lekka atletyka, AZS UWM Olsztyn), 3-5. Igor Drążkiewicz (taekwondo olimpijskie, AZS UWM Olsztyn), Karol Butryn (siatkówka, Indykpol AZS Olsztyn), Mateusz Poręba (siatkówka, Indykpol AZS Olsztyn).

dryh