KLUB ROKU: Jedynka KODO Morąg

JEDYNKA KODO MORĄG

Drugoligowiec z Morąga drugi raz z rzędu - z olbrzymią przewagą - został Klubem Roku. - Był to burzliwy rok - przyznaje prezes Jedynki KODO Krzysztof Urbaszek. - Wiele się wydarzyło, ale były to same fajne historie. Zacznę od tego, że na meczach zawsze mamy pełną halę żywiołowo dopingujących kibiców. W takich warunkach zawodnikom po prostu chce się grać, no i grają, bo w rundzie jesiennej przegraliśmy tylko jeden mecz, dzięki czemu po 11 kolejkach mamy zaledwie jeden punkt straty do Sambora (w sobotę w Morągu Jedynka wygrała 33:27 z Samborem i awansowała na 1. miejsce! - red.). Reasumując, w klubie fajnie się dzieje, co jest też efektem zaangażowania Emila Kopówki, właściciela firmy KODO. Ale pojawiają się nowi ludzie, którzy po prostu chcą być częścią tego całego wydarzenia, bo nasze mecze w Morągu są właśnie wydarzeniem. Przychodzi weekend i w miasteczku jest poruszenie, ponieważ w sobotę lub niedzielę Jedynka gra mecz. I za każdym razem widzimy na trybunach nowych ludzi, często są to rodzice naszych uczniów, którzy też „zarazili się” piłką ręczną. W tym momencie muszę wyjaśnić, że w naszej szkole, czyli SP 1, utworzyliśmy IV klasę sportową. No i dzieciaki już mają pierwsze sukcesy: niedawno w Olsztynie wygrali turniej towarzyski, a dzień później w Gdańsku zajęli trzecie miejsce, chociaż byli rok młodsi od rywali. Wygraliśmy tam m.in. z Wybrzeżem prowadzonym przez Mateusza Jachlewskiego (wicemistrz świata z 2007 roku - red.), co było dla nas dodatkową satysfakcją. Trenerem i szkolnym wychowawcą tej klasy jest Krzysztof Farjaszewski, który jednocześnie prowadzi nasz drugoligowy zespół. Mamy więc nadzieję, że za kilka lat te dzieci zasilą pierwszą drużynę, być może już w I lidze - kończy z nadzieją w głosie prezes Urbaszek.

* Czołówka głosowania: 1. Jedynka KODO Morąg, 2. Szczypiorniak Olsztyn, 3. OKPR Warmia Olsztyn.

