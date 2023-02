SPORTOWIEC BEZ BARIER: Stanisław Stopierzyński

STANISŁAW STOPIERZYŃSKI

OKS Warmia i Mazury



Stanisław Stopierzyński był jednym z nieobecnych na Balu Sportowca, bo w tym czasie był na zgrupowaniu reprezentacji Polski niewidomych i niewidzących w bowlingu, która przygotowuje się do sierpniowych zawodów World Games w angielskim Birmingham. - Jest to olbrzymia szansa dla naszego sportu - wyjaśnia Stopierzyński. - Może uda się w końcu wciągnąć bowling na listę sportów paraolimpijskich. Byłoby wtedy zdecydowanie łatwiej o dofinansowanie - dodaje pan Stanisław, który w planach ma też zgrupowanie przed mistrzostwami Europy w kręglach klasycznych. W 2019 roku został podwójnym - indywidualnie i drużynowo - mistrzem Starego Kontynentu.

Obie dyscypliny wyglądają podobnie, jednak są spore różnice:

* Liczba pinów (kręgli): 9 - kręgle, 10 - bowling

* Sposób ustawienia pinów: romb - kręgle, trójkąt - bowling

* Kula: z dziurkami na palce - kręgle, bez dziurek - bowling

- Zawsze rzucam swoimi kulami, w których otwory są wiercone pod moje palce - zdradza olsztynianin, który w ubiegłym roku zdobył drużynowe mistrzostwo Europy w kręglach klasycznych oraz wicemistrzostwa Polski w kręglach i bowlingu. - Profesjonaliści często mają ze sobą nawet po 12 kul, my natomiast, jako że nie możemy samodzielnie jeździć samochodem, przeważnie mamy dwie-trzy, bo tyle się zmieści w torbie i tyle damy radę donieść do pociągu. Jedna kula do bowlingu waży około siedmiu kilogramów. Te do kręgli klasycznych są sporo lżejsze, bo mają około dwóch i pół kilograma. Kręgli, które stoją jakieś 18 metrów dalej, oczywiście nie widzę, ale widzę początek toru, więc przez lata treningów wyrobiłem w sobie nawyk powtarzalności - przyznaje Stanisław Stopierzyński.

* Czołówka głosowania: 1. Stanisław Stopierzyński (kręgle klasyczne, bowling, OKS Warmia i Mazury), 2. Kamil Najdrowski (kolarstwo na wózkach, Smok Orneta), 3. Katarzyna Orzechowska (strzelectwo pneumatyczne, OKS Warmia i Mazury).

dryh