NAJPOPULARNIEJSZY SPORTOWIEC OLSZTYNA: Marcin Malewski

MARCIN MALEWSKI

Warmia Energa Olsztyn

Rok temu na balu Marcin Malewski przyznał, że „naszym celem jest obrona przed spadkiem”, no i dzisiaj jest dokładnie tak samo, bo Warmia Energa zajmuje ostatnie miejsce w Lidze Centralnej.

Co się dzieje? - Jest trudno - przyznaje doświadczony zawodnik olsztyńskiego klubu. - Na słabe wyniki złożyło się jednak wiele czynników. W związku z pandemią i wojną w Ukrainie mieliśmy problemy finansowe, ponieważ niektórzy nasi dotychczasowi sponsorzy ograniczyli pomoc. Dla przykładu MPEC, który do tej pory przekazywał klubowi 150 tysięcy złotych rocznie, tym razem dał tylko 50 tysięcy. Dla naszego budżetu było to bardzo bolesne, tym bardziej że władze Olsztyna też nas nie rozpieszczają. Na dodatek do ligi przystąpiliśmy bez sponsora tytularnego, bowiem nową umowę z Energą podpisaliśmy dopiero w listopadzie, czyli już w trakcie sezonu. Do tego momentu nie wiedzieliśmy, czy do tej umowy w ogóle dojdzie, dlatego zespół budowaliśmy w oparciu tylko o pewne, czyli niewielkie, pieniądze. Z racji skromnego budżetu za dużego pola do działania jednak nie mieliśmy, więc nikogo doświadczonego do Olsztyna nie ściągnęliśmy. Naszym priorytetem była dyscyplina finansowa, dzięki której rozgrywki chcieliśmy zakończyć na zero, czyli bez długów. Sytuacja jest bowiem poważna, ponieważ tak naprawdę nie wiem, co nas czeka po sezonie. Cały czas obawiam się, że klub przestanie istnieć, a ostatni zgasi światło - ostrzega Marcin Malewski.



* Czołówka głosowania: 1. Marcin Malewski (piłka ręczna, Warmia Olsztyn), 2-4. Anastazja Kuś (lekka atletyka, AZS UWM Olsztyn), Mateusz Kopyciński (piłka ręczna, Warmia Energa Olsztyn), Mateusz Poręba (siatkówka, Indykpol AZS Olsztyn).