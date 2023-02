BIEGACZ ROKU: Roman Chodara

ROMAN CHODARA

Runners Team Kętrzyn

Pan Roman biegał w czasach szkolnych w podkętrzyńskim Karolewie, potem grał trochę w piłkę nożną, po czym na wiele lat dał sobie spokój ze sportem. Jednak gdy zbliżał się do sześćdziesiątki, postanowił wrócić do biegania. No i trzeba przyznać, że był to powrót z przytupem, bowiem na pierwszy ogień poszedł półmaraton w Olsztynie. - Było to dziewięć lat temu. Taki sobie zrobiłem urodzinowy prezent - przypomina z uśmiechem Roman Chodara, który do mety dobiegł w dobrej kondycji i z niezłym czasem (trochę ponad dwie godziny), więc szybko pomyślał o... dłuższych dystansach. - Miałem plan, że raz w życiu przebiegnę maraton - przyznaje pan Roman. Ale ostatecznie na jednym starcie się nie skończyło, ponieważ już w latach 2015-16 zaliczył Koronę Maratonów, czyli w ciągu dwóch lat przebiegł pięć maratonów (Warszawa, Poznań, Wrocław, Kraków i Dębno). - Do tej pory mam na koncie 12 maratonów i jakoś nie mogę z nimi skończyć (śmiech). Najlepszy mój czas na tym dystansie to trzy godziny i 54 minuty.

Ale to też okazało się zbyt mało dla zawodnika startującego w barwach Runners Team Kętrzyn, więc wziął też udział w biegach dwunasto- i 48-godzinnych! - W Pabianicach przez dwie doby przebiegłem ponad 157 kilometrów - wspomina z nieukrywaną dumą pan Roman.

Jednak w minionym roku największą satysfakcję biegaczowi z Kętrzyna sprawiło zdobycie mistrzostwa Polski na 10 kilometrów w kategorii wiekowej 65-69 lat. - W Toruniu osiągnąłem wtedy czas 47.47. Poza tym startowałem w hali, zresztą też w Toruniu. Zdobyłem tam wicemistrzostwo Polski na 1500 i na 200 m oraz brąz na 3000 m - wylicza Roman Chodara. - Jak widać biegam różne dystanse. Poza tym spodobało mi się bieganie w hali, dlatego w marcu znowu pojadę do Torunia na mistrzostwa Polski i świata mastersów.

* Czołówka głosowania: 1. Roman Chodara (Runners Team Kętrzyn), 2. Janusz Kosowski (Amatorski Klub Maratończyka Olsztyn), 3. Daria Mitręga (Pszczółkowski Team, Olsztyn), 4. Agnieszka Tyborowska (Urwis Biega, Olsztyn), 5. Krzysztof Brągiel (Krzysio Team, Olsztyn).

dryh