SPONSOR ROKU: HR Motives

HR MOTIVES

Po spadku z I ligi sytuacja finansowa Stomilu była - delikatnie mówiąc - niezbyt wesoła. Pojawiły się nawet pogłoski, że olsztyński klub nie przystąpi do II ligi, w efekcie zostaje karnie przesunięty do ligi czwartej! A jeśli jednak zagra w II lidze, to zespół zostanie oparty na juniorach - tak jak to wcześniej zrobiono w Sokole Ostróda - po czym z hukiem spadnie do III ligi. Tak jak Sokół.

W tej sytuacji olsztyńscy działacze zaczęli intensywnie poszukiwać sponsorów, dzięki czemu ostatecznie podpisano umowę z firmą HR Motives. - Skontaktowałem się z właścicielem (Jacek Dona - red.) - wyjaśnia Michał Żukowski, większościowy udziałowiec Stomilu. - Opowiedziałem mu o mieście, klubie, kibicach. Jacek traktuje ten projekt jako okazję do pokazania się w naszym regionie i zbudowania odpowiedniego wizerunku swojej firmy. Oczywiście szuka tu też dodatkowych klientów, którzy potrzebują pracowników.

Firma HR Motives wyspecjalizowała się w świadczeniu kompleksowej usługi w zakresie podwykonawstwa pracowniczego. Jako jedyna w Polsce posiada rządową akredytację autoryzowaną przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Dzięki temu grupa HR Motives jest postrzegana jako dbająca o dobro pracownika i prowadzi rekrutację w sposób zgodny z wytycznymi polskiego rządu.

Aktualnie spółka zatrudnia w Polsce i Europie około 9200 osób z Filipin, Nepalu, Indii, Indonezji, Sri Lanki, Bangladeszu, Pakistanu, Turcji, Jordanii, RPA, Kenii, Kongo, Ugandy, Ghany, Etiopii, Rwandy.

Firma HR Motives zapewnia: sprawdzony proces selekcji i rekrutacji pracowników, legalne zatrudnienie w Polsce oraz kompleksową obsługę procesu legalizacji pobytu (karta pobytu na 3 lata), pozyskanie pracowników z zagranicy (bilety lotnicze, ubezpieczenie, odbiór z lotniska i dowóz do miejsca zakwaterowania), wynagrodzenie, ubezpieczenia społeczne ZUS, koordynatora grupy pracowniczej, darmowe zakwaterowanie oraz transport do i z miejsca pracy.

