Krótko o futbolu

Stadion został zamknięty 11 listopada po wykryciu podczas corocznego przeglądu technicznego wady jednego z elementów konstrukcji stalowo-linowej dachu.

W środę rano minister sportu Kamil Bortniczuk powiedział w rozmowie z RMF FM, że nie sądzi, aby mecz z Albanią odbył się na PGE Narodowym. W tej sytuacji prawdopodobnie mecz zostanie przeniesione do Gdańska.

* Kotwica Kołobrzeg otrzyma od miasta 1,280 miliona złotych. Kotwica jest liderem II ligi z dorobkiem 38 punktów. Na czwartym miejscu w tabeli jest Stomil Olsztyn, który od władz miasta nie dostał nawet złotówki.

* Japończyk Koki Hinokio przeszedł na zasadzie transferu definitywnego z Zagłębia Lubin do Stali Mielec. 21-letni pomocnik w rundzie jesiennej Ekstraklasy w barwach Zagłębia Lubin wystąpił w ośmiu meczach. W latach 2018-21 Japończyk był zawodnikiem Stomilu Olsztyn.

* Saudyjski książę Al-Walid ibn Talal przyzna premię w wysokości miliona riali (266,5 tys. dolarów) każdemu piłkarzowi Al-Hilal Rijad za wtorkową wygraną 3:2 z Flamengo Rio de Janeiro w półfinale klubowych mistrzostw świata w Maroku. Na tym nie koniec, bo kanał sportowy SSC poinformował, że każdy zawodnik otrzyma od ministra sportu Arabii Saudyjskiej po 500 tys. riali za zwycięstwo nad zdobywcą Copa Libertadores, a książę zapowiedział, że jeśli w sobotę Saudyjczycy wygrają mecz finałowy, wtedy każdy z nich dostanie po kolejnym milionie.

Bohaterem spotkania z Flamengo był Salem Al-Dawsari, strzelec zwycięskiego gola w meczu z Argentyną (2:1) w niedawnych mistrzostwach świata w Katarze (w przegranym 0:2 meczu z Polską nie wykorzystał jedenastki).

We wtorek zdobył dwie bramki z rzutów karnych, a ponadto asystował przy trafieniu Argentyńczyka Luciano Vietto w 70. minucie. Dla triumfatorów Copa Libertadores oba gole strzelił Pedro (20., 90+1.).

Przełomowym momentem okazała się końcówka pierwszej połowy, gdy drugą żółtą i w efekcie czerwoną kartkę otrzymał Gerson za zagranie piłki ręką w polu karnym. Chwilę później Al-Dawsari pewnie wykorzystał jedenastkę.

Trener Flamengo Vitor Pereira za porażkę obwinił sędziego. - Byliśmy gotowi do gry z Al-Hilal, ale nie byliśmy gotowi na sędziowanie, które nie spełniało standardów - oświadczył na konferencji prasowej w Tangerze.

Al-Hilal, triumfator azjatyckiej Ligi Mistrzów, wcześniej wyeliminował najlepszy w afrykańskiej Champions League zespół Wydad Casablanca (1:1 po dogrywce, karne 5-3). Z kolei Flamengo Rio de Janeiro rozpoczęło turniej od razu od półfinału. Także od półfinału rozpoczął grę Real Madryt, który w środę wygrał 4:1 z Al-Ahly Kair. "Królewscy" mają szansę na piąty tytuł po zwycięstwach w latach 2014, 2016, 2017 i 2018.

W turnieju w Maroku uczestniczą triumfatorzy Ligi Mistrzów z sześciu kontynentów oraz mistrzowie kraju-gospodarza. Ponieważ Wydad Casablanca jest zwycięzcą i afrykańskiej Champions League, i krajowej ligi, dlatego do udziału zaproszono Al-Ahly, finalistę LM.