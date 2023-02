Wszystkie bilety sprzedane!

SIATKÓWKA\\\ Indykpol AZS idzie od zwycięstwa do zwycięstwa (dziewięć wygranych w dziesięciu ostatnich meczach), ale dzisiaj poprzeczka zawiśnie znacznie wyżej, bo do Iławy przyjedzie prowadząca w tabeli Resovia. Początek o godz. 17.30.

Tabela sugeruje, że faworytem dzisiejszego meczu w Iławie są goście, którzy nie dość, że prowadzą w tabeli, to jeszcze mają aż 13 punktów więcej od Indykpolu AZS (ten ma jednak jeden mecz zaległy do rozegrania).

Rzeszowianie ewidentnie idą po medal mistrzostw Polski, na który czekają - aż trudno w to uwierzyć - od 2016 roku, kiedy to zajęli drugie miejsce. Ale nie jest to droga prosta, bo ostatnio Resovia ewidentnie na tej drodze natrafiła na zakręty i wyboje, o czym świadczy domowa porażka 2:3 z Cuprum i wyjazdowe 1:3 z ZAKSĄ.

W efekcie w ostatnich 10 kolejkach to olsztynianie mogą się pochwalić lepszym bilansem, bowiem w tym czasie zdobyli 26 punktów (sety 28:10), natomiast rywale jedynie 24 (27:10). Statystyka ta pokazuje, że w Iławie zmierzą się dwa wyrównane zespoły i każdy wynik jest możliwy. Zarówno 3:0, jak i 0:3.

W swoim ostatnim występie olsztynianie ograli 3:1 Stal, a nagrodę dla najlepszego gracza meczu odebrał - po raz szósty w tym sezonie - Taylor Averill. Od tego zwycięstwa minęło już 13 dni, więc olsztynianie przerwę w rozgrywkach (ich mecz z Treflem został przełożony) wykorzystali na zgranie zespołu z Grzegorzem Pająkiem, nowym rozgrywającym, który w trybie pilnym został ściągnięty do Olsztyna, by zastąpić kontuzjowanego Joshuę Tuanigę.

Jak przebiegały pierwsze treningi doświadczonego rozgrywającego z olsztyńskim zespołem? - Trudno po dwóch-trzech dniach stwierdzić, że jest idealnie, bo nie jest - stawia sprawę jasno Robbert Andringa. - Pracujemy jednak ciężko, bo chcemy, aby Grzegorz poczuł się tu mile widziany, więc staramy się mu pomóc, kiedy potrzeba. W ostatnich dniach usiłował znaleźć nić porozumienia z atakującymi, uczył się też systemu blok-obrona, który ostatnio jest naszą mocną stroną, bo dotykamy dużo piłek w bloku oraz sporo bronimy. W kontratakach też nie popełniamy zbyt wiele błędów, radząc sobie z blokiem rywali. W czwartek musimy utrzymać poziom swojej gry, bo Resovia to bardzo mocny zespół.

Oba zespoły mają o co dzisiaj grać - goście walczą o utrzymanie pierwszego miejsca, natomiast gospodarze chcą awansować w tabeli, w której - wobec ostatnich wpadek ZAKSY - mają szansę nawet na czwarte miejsce. Przed play-offami byłby to znakomity punkt wyjściowy, bowiem w walce o awans do strefy medalowej Indykpol AZS zmierzyłby się z rywalem, który fazę zasadniczą ukończył na piątej pozycji.

W pierwszej rundzie w Rzeszowie Resovia wygrała 3:1.

Najlepiej punktującym zawodnikiem rywali jest Torey DeFalco - były siatkarz Indykpolu AZS zdobył 339 punktów. DeFalco jest również autorem największej liczby asów (28).

Oprócz reprezentanta Stanów Zjednoczonych, dobrą dyspozycję na skrzydłach prezentuje również atakujący Maciej Muzaj, a trzecią opcją w ataku jest Słoweniec Klemen Čebulj. W bloku najlepiej sobie radzi także znany w Olsztynie Jakub Kochanowski (55 punktów, 4. miejsce w rankingu blokujących). Poza tym w Resovii są jeszcze doświadczony rozgrywający Fabian Drzyzga i Paweł Zatorski, równie doświadczony libero. Warto zauważyć, że kilka dni temu Resovię wzmocnił brazylijski przyjmujący Mauricio Borges, który do tej pory występował w Radomiu (z problemami zdrowotnymi zmaga się bowiem Thibault Rossard).

Uwaga! Wszystkie bilety na dzisiejszy mecz zostały już sprzedane.

* Inne mecze.24. kolejki, piątek: Cerrad Czarni Radom - Ślepsk Malow Suwałki (20.30); sobota: Jastrzębski Węgiel - Projekt Warszawa (14.45), ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Barkom Lwów (17.30), LUK Lublin - Trefl Gdańsk (20.30); niedziela: niedziela: Aluron Warta Zawiercie - Stal Nysa (14.45), Skra Bełchatów - Cuprum Lubin (17.30), GKS Katowice - BBTS Bielsko-Biała (20.30).

ARTUR DRYHYNYCZ