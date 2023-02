Hołowczyc jednak trzeci

Wydawało się, że Krzysztof Hołowczyc i Łukasz Kurzeja rywalizację o Puchar Świata rozpoczęli od drugiego miejsca w rajdzie Saudi Baja, ale kilka godzin po dotarciu do mety dopisano im 15 minut kary, co zepchnęło ich na trzecią pozycję.

Za to ta kara? Za przekroczenie prędkości na drugim etapie w strefie neutralnej, gdzie obowiązujący limit wynosił 30 km/h.

Tyle że tuż po rajdzie Hołowczyc i Kurzeja sami zwrócili uwagę organizatorom, że strefa ograniczenia prędkości była źle oznakowana i wyznaczona w innym miejscu niż zapisano to w książce drogowej.

Organizatorzy przyznali im rację, po czym - wbrew wcześniejszym zapewnieniom - kilka godzin później nałożono na Polaków 15-minutową karę. Decyzja nie jest jednak ostateczna, ponieważ zespół prawdopodobnie złoży w FIA odwołanie od decyzji ZSS.