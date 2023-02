"Hołek" dał czadu!

Polska załoga do mety dotarła na drugim miejscu! Wygrali Nasser Al-Attiyah i Mathieu Baumel, a na trzecim stopniu podium stanęła załoga Juan Cruz Yacopini/Dani Oliveras.

- Był to dla mnie bardzo udany powrót na pustynię, bo nie ścigałem się na niej przez ostatnie osiem lat, a dla Łukasza był to nawet pustynny debiut - powiedział na mecie olsztyński kierowca rajdowy. - Zdarzyły nam się pewne błędy nawigacyjne lub przekroczenie prędkości, jednak najważniejsze jest to, że nadal prezentujemy bardzo dobre tempo i jazda sprawia mi olbrzymią radość. Nowe Mini to świetny samochód, którym z pewnością jeszcze nie raz staniemy na podium - zakończył „Hołek”, który już myśli o kolejnym starcie w Pucharze Świata, czyli o marcowym Qatar International Baja.