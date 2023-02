Weekendowe sparingi

* Olimpia Elbląg - Jaguar Gdańsk 10:0 (5:0)

Bramki dla Olimpii: Famulak 2, Kozera 2, Sienkiewicz 2, Jakubczyk, Stasiak, Branecki po 1 oraz samobójcza

OLIMPIA: Łęgowski - Kuczałek, Wierzba, Łaszak, Jakubczyk, Piróg, Jóźwicki, Stefaniak, Szantyr, Famulak, Kozera oraz Sarnowski, Piekarski, Szczudliński, Danilczyk, Leszczyński, Sienkiewicz Branecki, Stasiak

Elblążanie zagrali ofensywnie, nie pozwalając na wiele czwartoligowemu rywalowi, chociaż w pierwszej połowie zagrali w eksperymentalnym składzie. Wynik już w 6. min otworzył Patryk Jakubczyk. Gospodarze, grając szybko i konsekwentnie w ataku, zdobywali teren, a że byli przy tym skuteczni, to jeszcze przed przerwą po dwóch golach Macieja Famulaka (w tym jeden z karnego) oraz Dominika Kozery wygrywali 5:0. Po przerwie w 63. min wynik podwyższył Jan Sienkiewicz i od tego momentu zaczął się najazd na bramkę Jaguara.

* Olimpia Elbląg - Concordia Elbląg 5:0 (2:0)

1:0 - Famulak (15), 2:0 - Sienkiewicz (44), 3:0 - Wieliczko (65 samob), 4:0 - Czernis (75), 5:0 - Wierzba (88)

OLIMPIA: Witan - Kuczałek, Sarnowski, Piekarski, Czernis, Danilczyk, zawodnik testowany, Stefaniak, Sienkiewicz, Famulak, Stasiak oraz Wierzba, Szczudliński, Piróg, Jóżwicki, Filipczyk, Jakubczyk, Branecki

CONCORDIA: Olejniczak - Jońca, Szawara, Ponurko, Szmydt, Bukacki, Zielecki, Jastrzębski, Góral, Augusto, Kopka oraz Wieliczko, Pelc, Rękawek, Kottlenga, Kaczorowski, Błaszczyk, Drewek, Rogucki, Bielima

Już w 10. min Olimpia mogła objąć prowadzenie, ale strzał z 15 m Macieja Famulaka obronił testowany Jakub Olejniczak (Motor Lubawa). W rewanżu Concordia wyprowadziła kontrę, po której Brazylijczyk Joao Augusto minimalnie spudłował.

Jednak po kwadransie Olimpia w końcu wyszła na prowadzenie, gdy po indywidualnej akcji gola zdobył Famulak. Minutę przed przed przerwą drugoligowcy po strzale Jana Sienkiewicza podwyższyli wynik.

W drugiej połowie w obu drużynach nastąpiły spore zmiany, ale wciąż stroną dominującą była Olimpia, choć Concordia też miała swoją szansę, lecz Oskar Kottlenga (Olimpia II Elbląg) zbyt długo zwlekał ze strzałem.

Ostatecznie Olimpia zdobyła jeszcze trzy bramki, ale mimo to trener Przemysław Gomułka nie był zadowolony. - Rozegraliśmy słabe spotkanie. Nie tak miała wyglądać nasza gra. Cieszy tylko wynik, dlatego z zespołem trzeba przeprowadzić męską rozmowę.

- Zbyt dużo popełniliśmy błędów - przyznał z kolei Adrian Żurański, trener Concordii. - Poza tym byliśmy nieskuteczni, w efekcie Olimpia wygrała zasłużenie.

* Sokół Ostróda – Sparta Brodnica 6:0 (3:0)

1:0, 2:0, 3:0 - Kasprzyk (15, 16 k, 43), 4:0 - Lubak (51), 5:0, 6:0 - Furman (67, 87)

SOKÓŁ: Leszczyński (46 Florczak) - Szałkowski (46 Pawluczuk), Morawski (46 Musiński), Klimek (46 Dowgiałło), Kwiencer (46 Grudnowski), Mościcki (46 Kopacz), Kiełtyka (46 Słuchocki), Stefański (46 Furman), Święty (46 Szałkowski), Kasprzyk (46 Lubak), Mysiorski (46 Banul).

- Dobraliśmy rywala z IV ligi, żeby był lżejszy mecz po tym mikrocyklu, jaki mieliśmy w tygodniu - wyjaśnił Janusz Bucholc, trener Sokoła. - Były bardzo dobre fragmenty, były też gorsze, a ja chciałbym, żeby ciągłość gry była bardziej widoczna, tymczasem po przerwie zbyt dużo było szarpaniny. Widziałem jednak, że zespół nie chciał odpuścić, tylko cały czas dążył do jak najwyższego wyniku. Taki sposób gry ma cechować Sokoła także w lidze.

* MKS Korsze - Vęgoria Węgorzewo 3:1

- Wynik cieszy, bo każdy mecz kontrolny chcemy wygrywać - przyznał Piotr Kozłowski, trener MKS. - Fajnie, że pomimo słabszej gry w pierwszej połowie, w drugiej potrafiliśmy zagrać zdecydowanie lepiej i zdobyć trzy bramki. Do ligi będziemy musieli być jednak lepiej przygotowani i skoncentrowani.