Juniorzy zastąpili Wisłę

* Stomil Olsztyn - Stomil Olsztyn juniorzy 2:0 (0:0)

1:0 - Żwir (36), 2:0 - Waleńcik (45)

STOMIL: Mądrzyk (31 Syldatk) - Wójcik, Kośmicki, Waleńcik, Kubáň, Żwir - Spychała (31 Kalisz), Shibata, Caetano (31 Karlikowski), Florek - Kurbiel (31 Borkowski)

JUNIORZY: Syldatk (31 Mądrzyk) - Jędrzejczyk, Naroch, Olszewski - Brzykcy, Krztoń, Babalski, Zakrocki - Kucharzewski, Drabiszczak, Gawdziński

Piłkarze Stomilu początkowo mieli w niedzielę zaliczyć sparing w niedzielę z Lechią Gdańsk, jednak rywale ostatecznie zrezygnowali. W tej sytuacji sztab szkoleniowy olsztyńskiego drugoligowca błyskawicznie zorganizował mecz kontrolny z Wisłą Płock, ten jednak także nie doszedł do skutku - tym razem zawiniła śnieżyca, jaka w piątek pojawiła się w województwie mazowieckim. Dlatego ostatecznie uznano, że podczas weekendu dojdzie do gry kontrolnej pomiędzy pierwszym zespołem i drużyną juniorów, która przygotowuje się do wiosennych rozgrywek Makroregionalnej Lidze Juniorów. Trenerzy Szymon Grabowski i Paweł Głowacki zdecydowali, że spotkanie potrwa 2x30 minut.

W wyjściowej jedenastce Stomilu wyszli piłkarze przewidziani do gry w Płocku, czyli teoretycznie silniejsze zestawienie w porównaniu ze środowym sparingiem z Jagiellonią II Białystok, gdzie w większym wymiarze czasowym grali juniorzy i zmiennicy.

W sparingu nie zagrał Jakub Tecław, który w zeszłym tygodniu odszedł do GKS Tychy. Olsztyński klub wykorzystał ostatnią szansę na niewielki zastrzyk gotówki, bo najlepszemu strzelcu drużyny (8 goli w rundzie jesiennej) w czerwcu kończyła się umowa i wtedy mógłby odejść za darmo.

W sparingu Stomil kontra Stomil nie zobaczyliśmy wielu goli. W 36. minucie bramkę strzelił kapitan drugoligowca Karol Żwir, który wykorzystał błąd obrony drużyny juniorów. Wynik podwyższył w 45. minucie Bartosz Waleńcik - środkowy obrońca wykorzystał dobre dośrodkowanie z prawej strony boiska i głową trafił do bramki rywala.

- Bardziej bym to nazwał grą wewnętrzna lub treningową, bo przecież graliśmy jedynie 2x30 minut - ocenił Szymon Grabowski, trener Stomilu. - Chcę pochwalić naszych juniorów za organizację, za to, że mądrze i nieustępliwie poruszali się w defensywie.

Drugoligowy sezon Stomil rozpocznie 26 lutego o godzinie 14:30, gdy w Olsztynie podejmie Polonię Warszawa. Nie ma jeszcze w sprzedaży biletów na to spotkanie, ale można już kupować karnety na rundę wiosenną w cenie 99 złotych normalny.

EMIL MARECKI