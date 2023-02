Hołowczyc zaczął sezon z przytupem

Polska załoga pojedzie w nowym autem marki Mini od zespołu X-Raid w specyfikacji T1 Plus. - Rozpoczynamy bardzo intensywny sezon - przed ruszeniem na trasę powiedział olsztyński mistrz kierownicy. - Mieliśmy okazję zobaczyć i przymierzyć się do nowego samochodu. Wygląda bardzo bojowo! Musimy poznać naszą nową broń, którą przez najbliższe 12 miesięcy razem z Łukaszem będziemy walczyli o Puchar Świata, a potem o Dakar. Saudi Baja to dla nas rozgrzewka, ale to oczywiście nie znaczy, że nie będziemy cisnąć!

- Ten rajd to dla nas wyzwanie, bo i nowy samochód, który musimy poznać, i nowe trasy, które różnią się od tych, na jakich rywalizowaliśmy w Pucharze Europy - przyznał z kolei Łukasz Kurzeja. - To wszystko sprawia, że jesteśmy bardzo podekscytowani i skoncentrowani. Z pewnością będzie się działo, ale właśnie to sprawia nam największą frajdę!

Na 4-kilometrowym prologu kierowca z Olsztyna ominął jeden punkt kontrolny i wypadł z trasy, za co otrzymał dwie minuty kary, ale już na trasie pierwszego etapu pokazał klasę, docierając na metę na drugim miejscu, chociaż na trasę ruszył z 17. pozycji!

W trakcie piątkowego etapu jedna z załóg zderzyła się z autem jakiegoś kibica. Hołek zatrzymał się i pomógł poszkodowanym. - Wyciągaliśmy ich z wraku i wezwaliśmy helikopter ratunkowy - wyjaśnił kierowca z Olsztyna, któremu sędziowie na mecie od wyniku odliczyli czas, który stracił, pomagając rannej załodze.