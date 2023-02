Czy Kubacki dogoni lidera?

Skocznia Muehlenkopfschanze jest nietypową skocznią, bo jej punkt konstrukcyjny mieści się na 130. metrze, a rozmiar wynosi 147 m. Możliwe są tu skoki powyżej 150 m.

Rywalizacja w Willingen rozpocznie się w piątek od drugiego w sezonie konkursu drużyn mieszanych. Tym razem Polacy nie wystąpią w mikście - poprzednim razem w Titisee-Neustadt biało-czerwoni awansowali do drugiej serii tych zawodów. Kubacki i Żyła w składzie z Nicole Konderlą i Kingą Rajdą zajęli siódme miejsce.

W sobotę i w niedzielę odbędą się natomiast konkursy indywidualne. Kubacki jest wiceliderem Pucharu Świata i traci do Graneruda 112 pkt.

Norweg na Kulm odniósł szóste i siódme zwycięstwo w sezonie. W 10 ostatnich konkursach był na podium. Znajduje się w czołowej trójce nieprzerwanie od zawodów w Oberstdorfie, czyli od 29 grudnia.

Polacy w Willingen będą bronić drugiego miejsca w Pucharze Narodów. Obecnie mają 2932 pkt, o dwa więcej od Norwegów. Prowadzą Austriacy - 3529 pkt.

W niedzielnym konkursie w Bad Mitterndorf Żyła zajął szóste miejsce. Kubacki był 17., Stoch 19., natomiast Aleksander Zniszczoł 20. Polacy zdobyli łącznie 77 pkt. Był to najgorszy występ biało-czerwonych w sezonie.

W 2001 roku rekordzistą skoczni w Willingen został Adam Małysz, który uzyskał 151,5 m. Cztery lata później jego wynik o pół metra poprawił Fin Janne Ahonen. W 2014 roku 152 metry skoczył również Słoweniec Jurij Tepes. 29 stycznia 2021 roku rekord skoczni pobił Klemens Murańka, który podczas kwalifikacji do konkursu indywidualnego wylądował na 153. metrze.

Zawody Pucharu Świata w Willingen są organizowane od 1995 roku. Ich pierwszym zwycięzcą był Austriak Andreas Goldberger. Polscy skoczkowie regularnie stawali tu na podium. W sezonie 2000/01 Małysz zajął w Willingen drugie i pierwsze miejsce.

W 2014 roku dwukrotnie triumfował Kamil Stoch, który wygrał również rok później. Łącznie siedem razy Stoch stawał tu na podium w konkursach indywidualnych i pod tym względem jest rekordzistą. Trzy razy był pierwszy oraz dwukrotnie drugi i trzeci.

Piotr Żyła w 2018 i 2019 roku zajął trzecie, a w 2021 drugie miejsce. Dawid Kubacki był trzeci w 2018 roku. Ponadto w latach 2017 i 2019 biało-czerwoni wygrywali konkursy drużynowe w Willingen, a w 2011 ukończyli rywalizację na trzecim miejscu.

Od sezonu 2017/18 zawody Pucharu Świata w Willingen tworzyły cykl Willingen Five, który w 2021 roku został przemianowany na Willingen Six. Liczyły się w nim skoki uzyskane podczas sześciu punktowanych serii: dwóch kwalifikacji i konkursów indywidualnych. Jego zwycięzcami zostali kolejno: Kamil Stoch, Ryoyu Kobayashi, Stephan Leyhe i Halvor Egner Granerud. W sezonie 2021/22 organizatorzy zrezygnowali z tej formuły.

Trener Thomas Thurnbichler zdecydował, że do Willingen pojadą Kubacki, Żyła, Stoch oraz Aleksander Zniszczoł, Jakub Wolny i Paweł Wąsek. Reprezentantki Polski nie wystąpią ze względu na problemy zdrowotne.

PŚ w Willingen

* Piątek: g. 13.15 - oficjalny trening, 16 - konkurs drużyn mieszanych, 18.15 - kwalifikacje

* Sobota: g. 16.10 - pierwsza seria konkursu indywidualnego

* Niedziela: g. 14.30 - kwalifikacje, 16 - pierwsza seria konkursu indywidualnego