Olsztynianie uderzyli po przerwie

* Stomil Olsztyn - Jagiellonia II Białystok 2:1 (0:1)

0:1 - Maciej Twarowski (40), 1:1 - Jan Brzykcy (51), 2:1 - Shun Shibata (84)

STOMIL: zawodnik testowany - Jan Brzykcy (60 Karol Żwir), Igor Kośmicki (46 Filip Szabaciuk), Igor Jędrzejczyk (60 Igor Kośmicki), Bartosz Waleńcik (60 Lukáš Kubáň), Michał Karlikowski (60 Filip Wójcik) - Dawid Kalisz (60 Hubert Krawczun), Łukasz Borkowski (60 Shun Shibata), Mateusz Drabiszczak (60 Maciej Spychała), Sebastian Szypulski (60 Werick Caetano) - Bartosz Florek (60 Piotr Kurbiel)

Olsztyński sztab szkoleniowy - mając na uwadze piątkowy sparing z Wisłą Płock - na pierwsze 60 minut w bój wypuścił piłkarzy testowanych oraz grających mniej w rundzie jesiennej II ligi. Dopiero na ostatnie pół godziny wyszła teoretycznie najsilniejsza jedenastka.

W bramce Stomil testował bramkarza, bo w styczniu do Górnika Zabrze powrócił Jakub Grzesik, więc teraz szukany jest zawodnik, który dołączy do Jakuba Mądrzyka (bramkarz numer jeden) i Konrada Syldatka.

W podstawowym składzie zagrał też Jan Brzykcy, który zimą trafił do juniorów Stomilu i ma docelowo grać w Lidze Makroregionalnej. Ostatnio występował w IV-ligowej Ceramice Opoczno.

Pierwszą bramkę zdobyła Jagiellonia za sprawą Macieja Twarowskiego, który oddał silny strzał z dystansu. Chwilę po przerwie Stomil doprowadził jednak do wyrównania - Sebastian Szypulski podał do Dawida Kalisza, który w sytuacji sam na sam z bramkarzem trafił w poprzeczkę, ale z bliskiej odległości do siatki trafił wspomniany wcześniej Brzykcy. Zwycięską bramka dla biało-niebieskich zdobył natomiast Shun Shibata.

I tak trzecie spotkanie bez porażki w 2023 roku stało się faktem. Wcześniej Stomil pokonał 4:0 Mławiankę Mławę oraz zremisował 2:2 z Arką Gdynia, natomiast w piątek o godz. 20.30 Stomil zagra na wyjeździe z Wisłą Płock - w ekipie gospodarzy na pewną wystąpią m.in. zawodnicy, którzy nie zagrają we wcześniejszym meczu Ekstraklasy z Wartą Poznań.