Dowgierd. Krzysztof Dowgierd!

- Były dla mnie udane mistrzostwa. Czułem się bardzo dobrze przygotowany. Mentalnie też czułem, że to jest mój dzień. I był! - mówi z satysfakcją olsztyński szablista po mistrzostwach kraju, które odbyły się w Warszawie.

W sumie na planszach o tytuł mistrza rywalizowało 113 zawodników, w tym dziesięcioosobowa ekipa Hajduczka Olsztyn: Aniela Kozłowska, Elżbieta Mejłun, Antonina Dobies, Marta Rozmus, Julia Mikulska-Bąk, Dominika Szymaniak, Krzysztof Dowgierd, Łukasz Kowalczyk, Paweł Zastawny i Oskar Kusak. Pierwszego dnia odbył się turniej indywidualny. Wszyscy chłopcy awansowali do fazy pucharowej turnieju. Dowgierd w kolejnych walkach pokonał 15:10 Oskara Kwiatkowskiego (Szabla Brzoza), 15:9 Filipa Józefowskiego (AZS AWF Katowice), w ćwierćfinale 15:13 Konstantego Kutka (Victor Warszawa), a w półfinale 15:12 Krzysztofa Kajora (AZS AWF Katowice). Natomiast w decydującym o mistrzowskim tytule pojedynku olsztynianin przegrał 10:15 z Benedyktem Denkiewiczem (Szabla Ząbki).

- Krzysztof walczył jak natchniony. Był bardzo dynamiczny i pewny swoich akcji - ocenia Adam Sobczyk, prezes Hajduczka. - To bardzo ważne w szermierce, żeby zaplanować każde starcie, każdy najmniejszy ruch ręki, który musi być zsynchronizowany z pracą nóg.

- Trenerzy dobrze przygotowali nas do tego turnieju - stwierdza nowy wicemistrz Polski juniorów. - Mieliśmy więcej treningów, a poza tym spotkania z psychologiem sportu. Kiedy wracałem do domu, czułem zmęczenie, nogi bolały, ale gdzieś w środku czułem, że to ma sens, że tak trzeba, żeby zrobić dobry wynik, żeby czuć radość z efektów pracy. No i teraz jestem szczęśliwy - dodaje na koniec Dowgierd.

Wśród juniorek z olsztynianek najdalej dotarła Aniela Kozłowska, plasując się tuż za podium. Aniela pewnie wygrała walki w grupie, następnie wygrała 15:14 z Nelą Maszewską (AZS AWF Warszawa) i 15:14 z Karoliną Hofman (Zagłębie Sosnowiec), by w ćwierćfinale uznać wyższość Klaudii Malgrem (Karabela Warszawa) 9:15. - Czegoś mi brakowało, chyba konsekwencji w działaniu - przyznaje Aniela Kozłowska. - Miałam momenty dekoncentracji, co przełożyło się na wyniki walk, jak i na sam ćwierćfinał, który rozpoczęłam źle. Jak to w sporcie, nie działa jeden element i sypie się całość - mówi zawodniczka, którą wspiera firma Sprint SA. - To trzecie mistrzostwa juniorów z rzędu, które kończę na ćwierćfinale. Zaczynam się śmiać, że tak się chyba zaprogramowałam.

Drugiego dnia odbył się turniej drużynowy. - Stawialiśmy na dziewczęta, które jednak przegrały swój ćwierćfinał. Potem już walczyły bardzo dobrze, jednak w decydującym starciu zabrakło zbyt wielu elementów, by stanąć na podium. Niespodziankę sprawili natomiast chłopcy, którzy w pięknym stylu dotarli do finału - komentuje Sobczyk. W ćwierćfinale olsztynianie pokonali 45:38 UKS 13 Białystok, a w półfinale 45:39 Szablę Ząbki. W finale spotkali się z zespołem KKSZ Konin, który pokonał olsztyńską drużynę 45:33 (Krzysztof Dowgierd, Oskar Kusak, Łukasz Kowalczyk, Paweł Zastawny). - Mamy pierwsze medale mistrzowskie w kategorii juniorów. To historyczny dla nas dzień, dzień ogromnej satysfakcji z ciężkiej pracy, z zaangażowania całego sztabu szkoleniowego i samych zawodników. Gratuluję wszystkim szablistom, byliście cudowni - kończy z uśmiechem Sobczyk, za otrzymane wsparcie dziękując Fundacji Lotto im. Haliny Konopackiej oraz Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu.

W mistrzostwach startowało również dwóch zawodników IKS Szermierka Stawiguda. Bartłomiej Obniski zajął 33., a Wojciech Pietrzak 41. miejsce.

WYNIKI

* Juniorzy: 1. Benedykt Denkiewicz (Szabla Ząbki), 2. Krzysztof Dowgierd (...) 11. Paweł Zastawny, 17. Oskar Kusak, 21. Łukasz Kowalczyk (wszyscy Hajduczek)

* Juniorki: 1. Klaudia Malgrem (Karabela Warszawa), 2. Zuzanna Porada (Zagłębie Sosnowiec) (...) 5. Aniela Kozłowska, 10. Julia Mikulska-Bąk, 13. Antonina Dobies, 20. Marta Rozmus, 22. Elżbieta Mejłun, 46. Dominika Szymaniak (wszystkie Hajduczek)