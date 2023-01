Linette już zarobiła fortunę. A może być jeszcze lepiej

Magda Linette awansowała do półfinału Australian Open! Polka osiągnęła historyczny sukces, a awans do czołowej czwórki oznacza również sporo pieniędzy.

W nocy z wtorku na środę Polka po dwusetowej walce wygrała 6:3, 7:5 z Karoliną Pliskovą.

Linette dzięki awansowi do półfinału już zarobiła 925 tys. dolarów australijskich (ok. 2,7 miliona złotych). Natomiast jeżeli wejdzie do finału, na jej konto wpłynie 1,625 miliona dolarów (ok, 4,9 miliona złotych). Zwyciężczyni singlowego turnieju otrzyma z kolei 2,975 miliona dolarów (ok. 9 milionów złotych).

Australian Open to najlepszy turniej w karierze 30-letniej Polki - do tej pory w wielkoszlemowych turniejach najdalej dochodziła do trzeciej rundy, a poprzednią edycję Australian Open zakończyła na drugiej rundzie.