Szerszeń w Indykpolu AZS?

SIATKÓWKA\\\ Chociaż do końca sezonu PlusLigi jeszcze daleko, to klubowi działacze już myślą o sezonie następnym, ściągając nowych zawodników.

Indykpol AZS Olsztyn jest na najlepszej drodze do pozyskania przyjmującego Nicolasa Szerszenia - pisze polsatsport.pl.

Bez wątpienia jest to znakomita informacja dla olsztyńskich kibiców, którzy niedawno dowiedzieli się, że z Indykpolu AZS po sezonie odejdą do Bełchatowa Karol Butryn i Mateusz Poręba. Na dodatek teraz wyszło na jaw, że dołączy do nich także Bartłomiej Lipiński. Zapowiada się zatem kolejna rewolucja kadrowa w olsztyńskim klubie, który straci dwie swoje "armaty" oraz reprezentacyjnego środkowego

Występujący w LUK Lublin Nicolas Szerszeń to urodzony we Francji przyjmujący grający na polskiej licencji.

Zarząd Indykpolu AZS jest także zainteresowany pozyskaniem Bartłomieja Bołądzia i Igora Grobelnego. Pierwszy z nich to atakujący Trefla Gdańsk, z kolei Grobelny jest przyjmującym Projektu Warszawa.