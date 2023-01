W czwartek zaczyna się turniej

* Terminarz grupy B, czwartek: Stal Mielec - AZS AWF Warszawa (17.30), Szczypiorniak Olsztyn - MTS Kwidzyn (19.15); piątek: Kwidzyn - Stal (17.30), Szczypiorniak - AZS AWF (19.15); sobota: AZS AWF - Kwidzyn (10), Szczypiorniak - Stal (11.45).

Dzień później w podobnym turnieju, tyle że w Płocku, o awans do 1/8 finału MPJ rozpocznie rywalizację MDK Bartoszyce. Rywalami zespołu trenera Andrzeja Cichockiego będą: Szczypiorniak Dąbrowa Białostocka, Orlen Wisła Płock i SRS Przemyśl. Awans wywalczą dwa najlepsze zespoły. Czy wśród nich będzie MDK? - Na pewno zdecydowanym faworytem będą gospodarze, czyli Wisła Płock - nie ma wątpliwości trener Cichocki. - A z pozostałą dwójką powinniśmy powalczyć, jednak trudno przewidzieć z jakim skutkiem. Przecież na mistrzostwach świata Polacy celowali w czołową ósemkę, a skończyło się na miejscach 13-16. Wszystko zweryfikuje boisko.

Dobra wiadomość jest taka, że bartoszycki szkoleniowiec będzie miał do dyspozycji wszystkich zawodników, w tym trójkę, która na co dzień uczy się i trenuje w SMS Kwidzyn (Jakub Tokarz, Filip Lewczyk, Konrad Kruszyński). - Takiej sytuacji nie miałem już od kilku lat - przyznaje zadowolony Andrzej Cichocki. - Może w końcu uda się nam awansować do 1/8 finału mistrzostw Polski, bo ostatnio nam się nie wiodło. Przypomnę, że rok temu jedną bramką pechowo przegraliśmy z Agrykolą Warszawa i trzema bramkami z Wybrzeżem Gdańsk. Wynik mógł być wtedy lepszy, niestety, musieliśmy zagrać bez kontuzjowanych Jakuba Tokarza i Filipa Lewczyka.

* Terminarz grupy E, piątek: Szczypiorniak Dąbrowa Białostocka - MDK Bartoszyce (17.45), Orlen Wisła Płock - SRS Przemyśl (19.30); sobota: Przemyśl - Szczypiorniak (15), Wisła - MDK (18); niedziela: MDK - Przemyśl (11), Wisła - Szczypiorniak (13).

* Zespoły, które już awansowały do 1/8 finału MPJ, grupa A: 1. Port Service Wybrzeże I Gdańsk; 2. Padwa Zamość; grupa C: 1. Górnik Zabrze; 2. VIVE Kielce; grupa D: 1. Port Service Wybrzeże III Gdańsk; 2. Victoria Łódź; grupa F: 1. Pałac Młodzieży Tarnów; 2. Gwardia II Opole; grupa G: 1. Azoty-Puławy; 2. Krakowiak 85 Kraków; grupa H: 1. Sparta Oborniki; 2. SMS Zagłębie I Lubin.