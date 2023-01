Kulesza: wybraliśmy najlepszego trenera

"Przede wszystkim zależało nam na tym, żeby trener miał już doświadczenie w prowadzeniu reprezentacji, żeby nie było tak, że trener przychodzi i się uczy prowadzenia kadry" - powiedział Kulesza.

Jak przekazał, portugalski szkoleniowiec przeprowadzi się na stałe do Polski.

"Braliśmy pod uwagę doświadczenie, sukcesy, charyzmę, pracę z grupą, bo to niełatwa praca. Chcieliśmy też trenera, który odniósł sukcesy" - uzasadnił wybór szef PZPN.

"Wierzę, że trener wniesie dużo dobrego nie tylko do naszej reprezentacji, ale także do całej polskiej piłki" - dodał.

Santos w latach 2014-22 był selekcjonerem reprezentacji Portugalii i osiągnął największy sukces w historii tej drużyny – wygrał Euro 2016 pokonując w finale gospodarzy – Francję. Trzy lata później triumfował w Lidze Narodów.

W 2018 roku z mundialu w Rosji odpadł w 1/8 finału po porażce z Urugwajem. W Euro 2020 przegrał z Belgią w 1/8. W ostatnich MŚ w Katarze w ćwierćfinale uległ reprezentacji Maroko.(PAP)