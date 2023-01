Prezent na 60. urodziny

Pan Roman biegał w czasach szkolnych w podkętrzyńskim Karolewie, potem grał trochę w piłkę nożną, po czym na wiele lat dał sobie spokój ze sportem. Jednak gdy zbliżał się do sześćdziesiątki, postanowił wrócić do biegania. No i trzeba przyznać, że był to powrót z przytupem, bowiem na pierwszy ogień poszedł półmaraton w Olsztynie. - Było to dziewięć lat temu. Taki sobie zrobiłem urodzinowy prezent - przypomina z uśmiechem Roman Chodara, który do mety dobiegł w dobrej kondycji i z niezłym czasem (trochę ponad dwie godziny), więc szybko pomyślał o... dłuższych dystansach. - Miałem plan, że raz w życiu przebiegnę maraton - przyznaje pan Roman. Ale ostatecznie na jednym starcie się nie skończyło, ponieważ już w latach 2015-16 zaliczył Koronę Maratonów, czyli w ciągu dwóch lat przebiegł pięć maratonów (Warszawa, Poznań, Wrocław, Kraków i Dębno). - Do tej pory mam na koncie 12 maratonów i jakoś nie mogę z nimi skończyć (śmiech). Najlepszy mój czas na tym dystansie to trzy godziny i 54 minuty.

Ale to też okazało się zbyt mało dla zawodnika startującego w barwach Runners Team Kętrzyn, więc wziął też udział w biegach dwunasto- i 48-godzinnych! - W Pabianicach przez dwie doby przebiegłem ponad 157 kilometrów - wspomina z nieukrywaną dumą pan Roman.

Jednak w minionym roku największą satysfakcję biegaczowi z Kętrzyna sprawiło zdobycie mistrzostwa Polski na 10 kilometrów w kategorii wiekowej 65-69 lat. - W Toruniu osiągnąłem wtedy czas 47.47. Poza tym startowałem w hali, zresztą też w Toruniu. Zdobyłem tam wicemistrzostwo Polski na 1500 i na 200 m oraz brąz na 3000 m - wylicza Roman Chodara. - Jak widać biegam różne dystanse. Poza tym spodobało mi się bieganie w hali, dlatego w marcu znowu pojadę do Torunia na mistrzostwa Polski i świata mastersów. Chcę także ukończyć triadę krakowską, bo o ile zazwyczaj nie zwracam uwagi na „piękne okoliczności przyrody”, o tyle w Krakowie bardzo mi się podobała trasa biegnąca m.in. nad Wisłą i ulicami starego miasta.

Wyjaśnijmy, że aby uzyskać tytuł zdobywcy Królewskiej Triady Biegowej 2023, uczestnik musi ukończyć trzy biegi: Cracovia Maraton (23 kwietnia), Bieg Trzech Kopców (24 września) i Cracovia Półmaraton Królewski (8 października).

W tym roku ambitny biegacz z Kętrzyna weźmie też oczywiście udział w kilku imprezach organizowanych w naszym regionie.