Nie każda trzynastka musi być pechowa

Polscy bojerowcy od kilkudziesięciu lat należą do najlepszych zawodników na świecie. Mistrzostwa globu w klasie DN są rozgrywane od 1973 roku i dotychczas biało-czerwoni wywalczyli w nich 58 medali; 24 złote, 20 srebrnych i 14 brązowych. Rekordzistą jest Karol Jabłoński, który zdobył 12 mistrzowskich tytułów, a poza tym pięć razy stanął na drugim stopniu podium.

Ale nie tylko Jabłoński powinien się liczyć w walce o najwyższe cele, bo inni Polacy też mają spore szanse. Na przykład Jarosław Radzki (Warmia Olsztyn), który na początku sezonu zajął drugie miejsce w mistrzostwach Szwecji, Marek Stefaniuk (Giżycka Grupa Regatowa), który wygrał regaty w Finlandii, oraz Tomasz Zakrzewski i Łukasz Zakrzewski (obaj MKŻ Mikołajki), którzy zajęli odpowiednio pierwsze i drugie miejsce w Pucharze Estonii.

Tym razem bojerowa czołówka postanowiła się spotkać w USA, by po raz 50. powalczyć o medale mistrzostw świata. Do Stanów Zjednoczonych polecieli: obrońca złotego medalu Robert Graczyk (MKŻ Mikołajki), dwunastokrotny mistrz świata Karol Jabłoński (OKŻ Olsztyn), zdobywca dwóch złotych medali MŚ Tomasz Zakrzewski (MKŻ Mikołajki), jego brat Łukasz Zakrzewski oraz Adam Szczęsny z Warmii Olsztyn.

Pięćdziesiąt lat temu, w 1973 roku, klasa DN zorganizowała pierwsze międzynarodowe zawody w miejscowości Gull Lake w amerykańskim stanie Michigan. Bojerowcy z Estonii, Niemiec, Szwajcarii i Holandii dołączyli do żeglarzy z Ameryki Północnej, by rywalizować w pierwszych mistrzostwach świata, które wygrał Estończyk Ain Vilde.

Od tego czasu mistrzostwa świata odbywały się na przemian w Ameryce Północnej i Europie, a bojerowa klasa DN stała się największą klasą jachtów lodowych na świecie.

Tegoroczne regaty są organizowane przez Western Lakes Iceboat Region, który obejmuje Wisconsin, Minnesotę, Illinois, Iowę, Indianę i północ Michigan. Zawody mają być rozgrywanie na jeziorze Madisson w stanie Minnesota. Jeśli jednak pogoda zakłóci te plany, wówczas zawodnicy przejadą na północ, zapewne do Dakoty Północnej lub Montany.

W gronie faworytów są także: Ron Sherry (5-krotny mistrz świata i 14-krotny mistrz Ameryki Północnej), Matt Struble (trzy złote medale), James Theiler z Newport, obrońca tytułu mistrza Ameryki Północnej. Natomiast w Szwecji uwaga kibiców skupi się na występie 19-letniego Szweda Oskara Svennsona. Fenomenalny junior zdobył wszystkie najważniejsze tytuły w kategorii Ice Optimisit i junior DN, a w 2022 wywalczył brąz seniorskich mistrzostw świata. Natomiast w tym roku Svensson wygrał już mistrzostwa Szwecji.

Koniec mistrzostw zaplanowano na 28 stycznia.

PAP, dryh