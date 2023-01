Wieści z piłkarskich boisk

* Mławianka Mława - Stomil Olsztyn 0:4 (0:0)

0:1 - Szypulski (49), 0:2, 0:3 - Krawczun (65, 77), 0:4 - Wójcik (87)

STOMIL: Mądrzyk (46 Syldatk) - Kalisz (46 Wójcik), Szabaciuk (46 Kośmicki), Szymocha (46 Jędrzejczyk), Waleńcik (46 Kubáň), Żwir (46 Karlikowski) - Pajdak (46 Drabiszczak), Shibata (46 Spychała), Borkowski (46 Krawczun), Caetano (46 Szypulski) - Kurbiel (46 Florek)

W sobotę rano ekipa Stomilu mocno zastanawiała się czy warto jechać do Mławy, bo w naszym regionie panowały fatalne warunki atmosferyczne, od samego rana intensywnie padał przecież śnieg. Gospodarze zapewnili jednak sztab szkoleniowy Stomilu, że boisko będzie gotowe. I tak faktycznie było. Spotkanie odbyło się z 20-minutowym opóźnieniem, ale udało się przygotować boisko na tyle, że można było w bezpiecznych warunkach rozegrać grę kontrolną.

Trener Szymon Grabowski podjął decyzję, żeby zagrały dwa składy. Priorytetem było sprawdzanie na środku obrony dwóch młodzieżowców. W pierwszej połowie zagrał środkowy obrońca Krystian Szymocha z ŁKS Łagów, natomiast po przerwie na tej pozycji wystąpił Igor Jędrzejczyk. Z tego powodu w sobotę wolne dostał Jakub Tecław, który odbył trening indywidualny w Olsztynie. Kibice zastanawiali się, czy może to oznacza, że Tecław zostanie sprzedany w tym okienku transferowym, ale klub poprzez swoje kanały zakomunikował, że nie ma w tym żadnego drugiego dna.

Czy Stomil w pierwszej kolejności chce teraz zatrudnić środkowego obrońcę? - Nie wiem, czy to nasz priorytet - mówi trener Grabowski. - Byliśmy z Szymochą po słowie. Mamy ku niemu pewne plany względem najbliższej przyszłości, a może i późniejszej. Chcieliśmy poznać piłkarza. Na tę chwilę nie planujemy wzmocnień i... chyba taki przekaz musi iść.

Na początku przygotowań ze Stomilem trenował Hubert Sadowski, którego chciał mieć u siebie olsztyński szkoleniowiec, jednak obecnie Stomil nie ma wystarczających środków finansowych, żeby podpisywać nowe kontrakty.

Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem. Strzelanie rozpoczął dopiero Sebastian Szypulski, który wykorzystał dogranie Lukáša Kubáňia. Kolejne dwa trafienia zaliczył środkowy pomocnik Hubert Krawczun. Wynik ustalił strzałem z bliskiej odległości Filip Wójcik.

- Rozegraliśmy dwie różne połowy, bo chyba tak miało być - ocenił Szymon Grabowski. - Cieszę się, że zawodnicy, którzy weszli w drugiej połowie, narzucili swój styl gry przeciwnikowi, doprowadzając w dziesięć minut do zwycięstwa. Natomiast piłkarze desygnowani w pierwszej części gry mieli problem z podejmowaniem decyzji odnośnie pressingu. To było naszą główną bolączką.

Jak będzie wyglądał najbliższy tydzień przygotowań? W poniedziałek i wtorek piłkarze będą ćwiczyć dwa razy dziennie, środa będzie natomiast dniem wolnym, w czwartek odbędzie się jedna jednostka treningowa, natomiast w piątek olsztynianie zmierzą się z Arką Gdynia. Plany mogą jednak zweryfikować warunki atmosferyczne.

>>> Wiele zaplanowanych na weekend sparingów zostało odwołanych z powodu ataku zimy. Jednak kilka ostatecznie udało się rozegrać. W piątek na olsztyńskich Dajtkach liderki Orlen I ligi Stomilanki Olsztyn zagrały z występującej w Ekstralidze KKP Sportis Bydgoszcz. Spotkanie zakończyło się remisem 2:2, chociaż olsztyńskie zawodniczki prowadziły 2:1. Zagrała m.in. Małgorzata Milewska, która w zeszłym tygodniu została pozyskana z juniorskiej ekipy Stomilu Olsztyn.

>>> Mrągowia na sztucznej murawie w Mrągowie wygrała 4:0 z Pisą Barczewo. Do bramki trafili: Mateusz Skonieczka, Piotr Wypniewski, Przemysław Rybkiewicz oraz zawodnik testowany. - Najważniejsze, że obyło się bez kontuzji - powiedział Mariusz Niedziółka, trener Mrągowii. - Nasz stan liczebny jest taki, jaki jest, więc musimy mocno dbać o każdego zawodnika, żebyśmy wszyscy zdrowi przystąpili do rozgrywek. Wynik fajny, ale na pewno dużo lepszy niż nasza gra. Jest jeszcze sporo elementów do poprawy. Jesteśmy świadomi, że przy bardziej wymagającym przeciwniku i przy tylu błędach wynik byłby gorszy. To jest dobry materiał do analizy, bo jeszcze kilka tygodni pracy przed nami. Ale pierwszy krok już zrobiliśmy.

>>> II-ligowa Olimpia Elbląg zagrała pożyteczny sparing z I-ligową Arką Gdynia. Elbląski zespół przegrał 2:3. Obydwie bramki dla Olimpii strzelił zawodnik testowany, którego personaliów działacze klubu nie chcą zdradzić. - Cieszę się, że mogliśmy zmierzyć się z rywalem, który jest już w końcówce przygotowań do ligi i walki o Ekstraklasę - powiedział Przemysław Gomułka, trener Olimpii. - Oceniam naszą postawę bardzo pozytywnie ze względu na 120-minutową intensywność, którą bez problemu wytrzymaliśmy i pokazaliśmy wiarę w nasz pomysł na grę. Mimo tego, że przeciwnik bardzo wysoko i agresywnie nas atakował, dalej graliśmy odważnie swój futbol i tworzyliśmy sytuacje. Nawet przy wyniku 0:3 czułem, że jesteśmy w stanie wrócić do gry, ponieważ patrzyliśmy cały czas przed siebie i szukaliśmy rozwiązań, a nie problemów, co w końcówce meczu dało nam dwie bramki. Oceniając mecz, zawsze staram się dogłębnie analizować wszystkie czynniki. Straciliśmy trzy bramki, w tym dwie po stałych fragmentach gry, a jedna z budowanej akcji. Nie mogę jednak mieć pretensji do drużyny, tym bardziej że na tym etapie przygotowań nie skupialiśmy się jeszcze na stałych fragmentach. Jestem dumny z tego, że pokazaliśmy ponownie to, co było naszym atutem w rundzie jesiennej, czyli ofensywny i odważny futbol oraz walkę do ostatnich minut niezależnie od wyniku.

* Pozostałe wyniki: Ruch Wysokie Mazowieckie - Znicz Biała Piska 4:3, Granica Kętrzyn - Cresovia Górowo Iławeckie 7:1, Czarni Olecko - Verta Suwałki 2:1, MKS Jeziorany - DKS Dobre Miasto 0:6.

* Odwołane spotkania: Victoria Bartoszyce - Polonia Lidzbark Warmiński, Sokół Ostróda - Olimpia Olsztynek, Concordia Elbląg – Gedania Gdańsk, GKS Wikielec - Elana Toruń, Motor Lubawa - Wkra Żuromin, Mazur Ełk - Wigry Suwałki, Tęcza Biskupiec - Orlęta Reszel, Błękitni Orneta - Zatoka Braniewo, Polonia Iłowo - Mławianka II Mława, Kormoran Zwierzewo - Warmia Olsztyn.

